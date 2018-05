A l'occasion de la sortie de son nouvel album, Charline et Alex reçoivent Baloji, rappeur belge d'origine congolaise.

Le rappeur belge Baloji lors d'un concert à Bergen © Getty / PYMCA

Charline et Alex reçoivent Baloji, rappeur belge d'origine congolaise, qui sort cette année son 4ème album "137 avenue Kaniama".

Au sommaire de cette émission

Bolloré & l'Afrique

Les supermarchés Casino lancent le crédit pour régler ses courses

Des cours de bonheur à l'Université Yale

Le journal de 17h17

Charline Vanhonecker et Alex Vizorek font le point sur l'actualité : les différents défilés du 1er-Mai, Emmanuel Macron en Australie, les révélations de Benjamin Netanyahu sur un programme nucléaire iranien, des chauffeurs Uber accusés d'agression sexuelles...

Le sketch avec Baloji

Pour leur sketch du 1er mai, les Belges ont imaginé mettre en scène Marine Le Pen invitant tous les leaders des partis d'extrême-droite européens à Nice :

Baloji, l'invité d'aujourd'hui de "Par Jupiter !", interprète Tom Van Grieke, leader du Vlaams Belang, le parti d'extrême-droite belge

Alex Vizorek incarne le leader du parti fasciste polonais

et bien sûr, Charline Vanhoenacker est Marine Le Pen !

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique musicale de Mélanie Bauer : Baloji

Le reportage de Guillaume Meurice à la Réunion

La chronique d'Isabelle Sorente

Programmation musicale

Joss STONE - Super duper love (are you diggin’ on me ?)

Baloji - Tropisme Start-up