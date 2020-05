Bonne fête du télé-travail à tous ! "Par Jupidémie !", c'est l’émission où la blague et l’actualité défilent en ordre dispersé... Et voici la devise du jour : “C’est la lutte virale, confinons-nous et demain, La distanciation sociale sera le genre humain”

Au sommaire de ce 33ème numéro de "Par Jupidémie !"

La chronique de Constance : Journée mondiale du jardinage nu

La leçon de philo d'Isabelle Sorente : Cherchez l’erreur, avec Karl Popper

Le choix musicale d'André Manoukian : "Lambarena, Bach to Africa"

de Hughes de Courson et Pierre Akendengue

Le Moment Meurice : qui sont les fameuses "premières lignes" ?

La chronique littéraire de Clara Dupont-Monod : "les Anneaux de Bicêtre" de Georges Simenon

La Chanson de Frédéric Fromet : DJ FredFro est au platine

La programmation musicale

The Rivingtons "Papa-oom-mow-mow (surfin' bird)"

Voyou "Les humains"

Black Pumas "Old man"

Les exercices de "Par Jupiclasse !"

Français avec Alex Vizorek

La couture et les couturière deviennent les stars de ce confinement grâce à la confection de masques. Alors petit exercice de français. parmi les termes suivants, lesquels appartiennent au champ lexical de la couture :

Patron

Mannequin

Tunique

Rateau.

Histoire avec Charline Vanhoenacker

Le Produit Intérieur Brut (PIB) de la France a chuté de 5,8%, du jamais vu depuis 1949. Lesquels de ces événements se sont produits en 1949 ?

A/ Marcel Cerdan disparaît dans le vol Air France Paris-NY

B/ Le journal “L’Aurore” paraît pour la première fois en numérique

C/ Le film de Jacques Tati “Jour de fête” sort au cinéma

D/ C’est aussi l’année de parution des mémoires de Gérard Collomb

Français et figure de style avec Guillaume Meurice

Lors de son discours à l’Assemblée nationale, Edouard Philippe a dit “On me reproche plus souvent la litote que l’exagération. La litote étant l’atténuation de l’expression de la pensée, distingue dans cette liste les litotes et les exagérations prêtées à Edouard Philippe

Me replier au Havre ne me semble pas inintéressant

J’ai trouvé que les propos de Muriel Pénicaud étaient limpides

Je sens confusément que Bruno Le Maire a des vues sur mon poste

J’ai été tellement convaincant pendant mon discours que je me suis applaudi à la fin !

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours de la semaine, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : L’imaginaire collectif raconte que les gens célèbres qui ont disparu se trouvent sur une île où ils vivent tous joyeusement : ce serait une île peuplée d’Elvis Presley, de Mike Brant, Claude François ou de Lionel Jospin.

Dessine cette île au moment où elle accueille une nouvelle arrivante… trop tôt disparue… Dessine l’île où se cache le second tour des élections municipales...

A vos crayons !

Envoie ton dessin avant demain 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie