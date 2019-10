A l’affiche de la reprise des "Compromis" le 25 septembre 2019, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Michel Leeb, humoriste, homme de spectacles, acteur comique et dramatique au cinéma, au théâtre et à la télévision, chanteur : bref sa polyvalence est à l'image de ses 40 ans de carrière !

Portrait de Michel Leeb, humoriste, acteur et chanteur. © Getty / Eric Fougère/Corbis

Michel Leeb dont le nom signifie "cœur" en hébreu, place en effet le sien au centre de sa démarche artistique.

Dès son adolescence, il se passionne pour l'imitation (qui amuse ses camarades chez les Jésuites) et la musique (le jazz en particulier). Malgré 3 échecs au baccalauréat, il entre à la Sorbonne et y étudie la philosophie, qui le mène à une carrière de professeur.

Discret sur sa vie privée, il forme néanmoins un couple solide avec Béatrice Malicet, à la base journaliste de presse écrite puis sa productrice et manager, avec qui il a 3 enfants.

Même s'il est monté sur les planches new-yorkaises pour un spectacle, il cite parmi ses références Raymond Devos, Bourvil, Jacques Tati, Les Inconnus, mais également Michel Boujenah, Gad Elmaleh, Pascal Légitimus et Florence Foresti qu'il apprécie.

Travailleur acharné basant son comique sur les gesticulations, les mimiques, les imitations, il se voit accuser de racisme pour ses sketchs sur les accents africains et chinois.

Par ailleurs, il s'engage pour la restauration d'une chapelle romane et d'une collégiale, dans le Lubéron, pour laquelle il a récolté 200 000€ grâce à un festival humoristique en plein air.

Aussi, il a lutté contre la leucémie en animant un spectacle collectif unique "La vie en rire" sur France 3, et en assurant la promotion de l'association "Cent pour sang la vie".

Sommaire

L’Etat envisage de mater nos photos sur les réseaux et nos achats sur internet, afin de débusquer la fraude fiscale. Mais la Cnil, le gendarme de la vie privée, se dresse contre une atteinte aux libertés…

Les championnats du monde d’athlétisme ont le malheur d’être organisés par le Qatar, sous une chaleur suffocante à l’extérieur, alors qu’à l’intérieur du stade, il fait trop frais à cause de la clim’… C’est bien simple, celui qui gagne n’est pas celui qui arrive premier, c’est celui qui survit…

La fondatrice, l’âme, la patronne de l’un des plus célèbres club de jazz au monde nous a quittés la semaine dernière dans une certaine discrétion... Eglal Fahri dirigeait le « New Morning », qu’elle a ouvert lorsqu’elle avait 60 ans… à 97 ans elle y avait encore fêté son anniversaire !

