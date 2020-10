Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le biathlète, quintuple champion olympique, sept fois vainqueur du classement général de la Coupe du monde et treize fois champion du monde, Martin Fourcade.

Martin Fourcade est un biathlète français né le 14 septembre 1988 à Céret dans les Pyrénées Orientales. Il commence le biathlon à l'âge de 15 ans et remporte en 2007 une médaille de bronze avec l'équipe de France aux championnats du monde junior. En 2010, il remporte cette fois-ci une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Vancouver.

En décembre 2013, Martin Fourcade totalise 27 victoires en épreuve individuelle de coupe du monde et 54 podiums. En février 2014, Martin Fourcade participe aux Jeux Olympiques de Sotchi et décroche deux titres olympiques : le premier en poursuite et le second en épreuve individuelle de 20 km. Aucun français n'avait été double champion olympique depuis Jean-Claude Killy en 1968.

Il vient aujourd'hui nous parler de son livre Dernier Tour de piste sorti le 30 septembre dernier. Ce livre a été écrit avec la collaboration de Jean Issartel, ancien journaliste et notamment rédacteur en chef à l’Equipe Magazine. C’est son deuxième livre après son autobiographie Mon Rêve d’Or et de Neige, sorti en Novembre 2017.

C’est son carnet de bord, le récit de sa dernière année de compétition (du 28 novembre 2020 au 19 Mars 2020) et de son retour au premier plan conclu par un titre mondial conquis lors de l'Individuel d'Anterselva (Italie) et un premier succès avec le relais masculin.

Dans ce journal de bord, il raconte ses réflexions et doutes sur l'arrêt de sa carrière.

Ce livre a été en quelque sorte ma thérapie. J'ai beaucoup évolué ces dernières années.

Il explique que malgré l'individualité du sport qu'il pratique, le collectif est aussi très important :

Le sport de haut niveau est un ovni de ce point de vue là. Il faut qu'il y ait une vie de groupe qui se passe bien, même si on fait un sport individuel.

Au sommaire de cette émission

Quid de la liberté d'expression dans le sport ?

