Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'auteur, compositeur, interprète et guitariste français, Hugues Aufray pour son dernier album "Autoportrait", sorti le 17 juillet.

Le chanteur Hugues Aufray chante "Santiago" avec toute l'équipe de Boomerang en cœur, 26 juin 2020 © Radio France / France Inter

Il fut le premier chanteur français à adapter les chansons de Bob Dylan. Certains de ses titres, comme Stewball, Santiano ou Céline ont marqué des générations entières. Il comptabilise aujourd'hui plus de 300 chansons. Voici Hugues Aufray.

C'est un homme engagé, passionné de sculpture et de peinture, admirateur de Bob Dylan, mais surtout une grande voix de la chanson française. C'est en 1951 qu'Hugues Aufray se fait connaître. L'artiste participe à un concours organisé par Europe 1, au cours duquel il reprend Le poinçonneur des lilas de Serge Gainsbourg. Il est alors repéré par la maison de disques Barclay avec qui il signe un contrat. Il enregistre son premier disque en 1959. En 1961, il sort Santiano et c'est direct un tube.

Son dernier album, Autoportrait, sorti le 17 juillet dernier, a pour couverture un autoportrait peint par l'artiste en 1999. Hugues Aufray, c'est un artiste dans tous les sens du terme.

Je n'ai jamais suivi les modes. La seule mode que j'ai pu suivre c'est celle de la guitare sèche, la guitare de plage. Cette mode là est éternelle.

Black Lives Matter et présidentielles américaines : Face à Donald Trump, le démocrate Joe Biden veut "rassembler".

L'âgisme, la discrimination acceptée. Les personnes âgées sont victimes de discrimination : on les pousse à la retraite, on les dé-responsabilise et on les oblige à rester chez eux à cause de la pandémie... Comme quoi, pas si cool la retraite.

Vacances en tracteur : une nouvelle mode ? Cet été, une famille a passé ses vacances à traverser la France en tracteur : 750 km à raison de 15 km/h... en deux semaines.

La chronique de Mélanie Bauer : Autodérision, Autoportrait, Hugues Aufray, Dan Tucker

Le moment Meurice : L'union de la gauche

La chronique de Constance : Nuit mondiale de la chauve-souris

