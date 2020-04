Par Jupidémie, c'est la version confinée de Par Jupiter ! Une émission “futile à la nation” ! Ce programme est destiné à accompagner la nation apprenante et néanmoins rigolarde.

Bienvenue dans l’émission bricolée dans le respect de la distanciation sociale...

Au sommaire, de la rigolade, de la musique et de la continuité pédagogique...

La chronique de Constance : les petits lutins invisibles avec qui il faut être gentil

La leçon de Juliette Arnaud : Du lundi au jeudi, Juliette Arnaud donne des cours de français pour préparer les élèves au bac. Elle analyse des oeuvres inscrites au programme, et elle propose toute cette semaine d’étudier “Les essais” de Montaigne...

Le choix Musicale de Djubaka : Big Mama Thornton "Hound Dog"

Le moment Meurice : les confinés du jour. Aujourd'hui la question de Guillaume Meurice est : imaginer une sanction pour les gens qui ne respectent pas le confinement.

La chronique de Clara Dupont-Monod : "Martin Eden" de Jack London

Le cinéma de Thomas Croisière : Tous les soirs, Thomas Croisière regarde un film avec ses enfants, Gaston et Alfred, et donc tous les après-midis, ils nous racontent tous les trois pourquoi il ont aimé le film. Aujourd’hui : "Le grand blond avec une chaussure noire" de Yves Robert avec Pierre Richard, Jean Rochefort, Bernard Blier, Mireille Darc...

la programmation musicale :

The Specials - "A message to you rudy"

Katerine/Angèle/Chilly Gonzales - "Duo"

Son Little - "Hey rose"

Les exercices

L' exercice de Charline

Hier, Edouard Philippe a déclaré : “Il est probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement général”. Qu’a voulu dire le Premier ministre ? Aide-nous a traduire cette phrase en style direct :

“ Ayez confiance, on gère très bien le maniement de l’euphémisme “

“ Il est certain qu’on s’achemine vers un long confinement au cas par cas “

“ Est-ce que ça commence à se voir qu’on ventile autant qu’un respirateur artificiel ?"

L' exercice d'Alex

Dans la fabrication de matériel de première nécessité, les imprimantes 3D tournent à plein. L’occasion pour nous de voir ce qui peut être reproduit ou non, avec une imprimante 3D…

Du gel Hydroalcoolique

Le foie de gérard Depardieu

Des masques de protection

Le spectacle de Jerry Seinfeld

Attention, il y a deux pièges : l’un des objets ne peut s’imprimer qu’avec des cartouches de Château Neuf du Pape, un autre avec l’imprimante de Gad Elmaleh…

Que peut-on imprimer en 3D ?

L' exercice de Guillaume

Face à la pénurie de masques aux Etats-Unis, qu’est-ce que Donald Trump préconise d’utiliser à la place ?

a) votre écharpe

b) vos poils

c) votre dignité

d) de fermer la bouche

Le dessin

Un moment particulièrement destiné aux enfants. Chaque jour, on vous propose un défi en dessin… (Ce qui permettra de soulager les parents pendant au moins une demi-heure, ne nous remerciez pas…) On vous propose comme thème : Depuis mardi soir, l’aéroport d’Orly est fermé pour la première fois de l’histoire. Tous les avions sont cloués au sol, les pistes et l’aérogare sont déserts. Après plusieurs semaines de fermeture, ce qui restait de nature autour des pistes va reprendre ses droits… l’herbe, les petits lapins, tout ça… Comme dessiner c’est un acte de liberté folle… Soyons fous : imagine les pistes d’un aéroport après plusieurs mois de fermeture ! vous faites un joli dessin et vous nous l’envoyer sur Twitter avec le #ParJupidemie. ous faites un joli dessin et vous nous l’envoyer sur Twitter avec le #ParJupidemie. Nous, on regarde vos dessins, on kiffe… et on publie les trois plus jolis ici sur la page de l’émission et sur notre page Facebook...

