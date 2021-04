Bonjour la France Interne !

Au sommaire de cette émission

La chronique de Thomas Croisière : Bienvenue chez les Ch’tis de Dany Boon

: Bienvenue chez les Ch’tis de Dany Boon La chronique de Christine Gonzalez : Pâques, tombola et résurrection

: Pâques, tombola et résurrection La chronique de Waly Dia : Gestion du Covid en non-mixité

: Gestion du Covid en non-mixité La chronique de Mélanie Bauer : Le gouvernail du vent, le nouvel album de Denez Prigent

: Le gouvernail du vent, le nouvel album de Denez Prigent La chronique de Dupont-Monod : Excalibur, Durandal, Joyeuse : la force de l'épée de Martin Aurell

: Excalibur, Durandal, Joyeuse : la force de l'épée de Martin Aurell La chanson de Frédéric Fromet : Je veux tes œufs

Les exercices

Alex Vizorek

Jean-Luc Mélenchon souhaite que l’équipe de France de football boycotte la coupe du monde au Qatar. Il n’est pas le premier à demander à la France de boycotter cette coupe du monde. Qui sont les autres à vouloir que la France boycotte ?

La Belgique

Les belges

Les habitants de la Belgique

Roberto Martinez…

Charline Vanhoenacker

Cette semaine, le président Macron a été moqué parce qu’il se prend pour un épidémiologiste. Sais-tu comment il a pu obtenir son diplôme de virologue en aussi peu de temps ?

Parce qu’avec l’aide du gouvernement, il a publié en un an plus de 150 ordonnances

Parce qu’il a gagné trois fois de suite à Docteur Maboul

Car lui seul détient le secret de la poudre de perlimpinpin

Parce qu’il court plus vite qu’Olivier Véran

Alex Vizorek

Selon une étude Coviprev de Santé Publique, les Français consomment plus d’alcool depuis le début de l’épidémie. Attention, prenez note:

Avant l’épidémie Thomas Croisière buvait 3 bières à midi, 4 verres de rouge le soir et une petite poire pour faire passer tout ça,

Et qu’aujourd’hui il boit 5 bières à midi, 6 verres de rouge le soir, dont deux de vin chaud et toujours une petite poire pour faire passer tout ça.

De combien de verres d’alcool la consommation de Thomas Croisière a-t-elle augmenté, et de combien de verres d’alcool la consommation de Thomas Croisière a-t-elle augmenté d’après vous et de combien de verres d’alcool la consommation de Thomas Croisière a-t-elle augmenté d’après Charline qui considère que la bière à midi ce n’est pas de l’alcool et qu’il n’y a pas d’alcool dans le vin chaud ?

Le concours de dessin

Aujourd’hui, le dessin vous est proposé par… Gérald Darmanin ! Il a demandé aux écoles de mode de dessiner le nouvel uniforme de la police… Donc il demande à des jeunes... en école de mode, donc pas spécialement des jeunes de droite… et de bosser gratos. Donc, nous allons aider ces étudiants à se sortir de ce pétrin : “dessine le nouvel uniforme de la police nationale”, Gérald le veut plus moderne, plus adapté aux évolutions de la société…

Poste ton dessin sur twitter avec le hashtag #ParJupiter !

La programmation musicale