La chronique de Thomas Bidegain : Tu veux faire quoi quand tu seras grand ?

La chronique de Juliette Arnaud : "Persuasion" de Jane Austen (2)

La chanson d'Aldebert :

Le moment Meurice :

La chronique d'Isabelle Sorente : Atelier d'écriture (4)

La séance de Thomas Croisière : "Flash Gordon" de Mike Hodges

Alex Vizorek

Emmanuel Macron a appelé les skipper Jean Le Cam et Kevin Escoffier pour les féliciter du sauvetage. Et lors de cet appel Emmanuel a terminé par un "et merde pour la suite !" Mais pourquoi dit-on merde au lieu de dire bonne chance ?

A. On dit « merde » ça vient du premier spectacle de Guillaume Meurice qui en était une, parce qu’il était vraiment très mauvais, mais qui a été un véritable carton ! Et depuis, dire “merde” porte chance aux artistes

B. Ça vient de l’époque où l’on se rendait au théâtre en fiacre, les fiacres étant tirés par des chevaux, ils déposaient leurs excréments devant le théâtre. Donc plus il y avait de merde, plus il y avait de monde.

C. Ça vient d’une erreur de retranscription d’un télégramme, où était écrit merci, mais le correcteur automatique de télégrammes écrit “merde” au lieu de “merci”

D. Au départ c’est Jean-Marie Bigard qui avait proposé de souhaiter du succès en disant put… « son bip très long »...ulé, et c’est une version édulcorée qui a survécu.

Charline Vanhoenacker

Deux députés ont récemment demandé que les parlementaires puissent contrôler régulièrement les exportations d'armes de la France. En utilisant tes connaissances en maths, indique-nous quelle est la probabilité qu'ils obtiennent gain de cause ?

A. C'est le même chiffre que l'efficacité de Franck Riester au Gouvernement, soit pas bien lourd.

B. Ah bon ? Il est encore Gouvernement Franck Riester ? Première nouvelle.

C. “Le contrôle des exportations d'armes”, super, et on peut le voir où le one man show des députés ?

D. 0,000004 % soit la même efficacité que l'homéopathie contre le cancer.

Guillaume Meurice

L'emoji "drapeau breton" a été recalé par Unicode le système de codage des caractères. Encore une preuve de la bretonnophobie de notre société ! Alors petit exercice tech aujourd’hui. Parmi les emojis suivants, lesquels existent vraiment.

A. L'emoji d’une langue 👅, que Manuel Valls utilise dans tous les textos qu’il envoie à Emmanuel Macron

B. L'emoji d’une teub, que Jean-Marc Morandini utilise dans tous ses textos

C. L'emoji d’un personnage embarrassé qui met sa main sur sa tête un peu comme ça 🤦 qui peut servir à commenter toutes les interviews faites par Ruth Elkrief

D. L'emoji d’un personnage qui hausse les épaules d’incompréhension un peu comme ça 🤷‍♂️ qui nous sert à répondre à Thomas Croisière quand il envoie une photo de lui dans sa douche dans notre groupe Whatsapp

John-lee HOOKER - Boom boom

Jean-Louis MURAT - L'arc-en-ciel

