Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent la chanteuse Clou, nommée aux Révélations des Victoires de la Musique, pour la sortie de son premier album "Orages".

La chanteuse Clou, nommée aux Révélations des Victoires de la Musique, pour son premier album "Orages" © Maxppp / Le Parisien

Biographie

Née et élevée à Paris dans le XXème arrondissement, dans une famille de classe moyenne intello, Clou, de son vrai nom Anne-Claire fait aujourd'hui son entrée sur la scène des grands.

Inscrite par ses parents au conservatoire lorsqu'elle n'avait que 5 ans, elle apprendra en autodidacte la guitare à l'adolescence. Ce sera l'instrument de sa libération, lui ouvrant les portes de Renaud, son tout premier idole.

Elle fait des études de droit puis s’envole pour New York pour étudier le journalisme. Lors de son séjour à New York, loin de son environnement habituel, elle se libère de ses peurs artistiques. Un soir, sur un coup de tête, elle se retrouve à jouer lors d’un open mic à Brooklyn. Le pire moment de sa vie, se souvient-elle. Elle se contente alors d’enregistrer un album, toute seule sur Garage Band.

New-York, c'est une ville incroyable, les gens y sont si enthousiastes, presque trop enthousiastes...

De retour en France, elle travaille d’abord comme pigiste puis comme attachée de presse dans la mode. En parallèle, elle joue dans un groupe de folk qui se produit de temps à autre… Jusqu’à ce qu’elle découvre qu’un radio crochet est organisé par Didier Varrod, de France Inter (2014). Elle arrive deuxième après Arkadin. Cette expérience lui ouvre les premières parties de Benjamin Biolay, Vianney, Sting, Vincent Delerm (qui a réalisé l'un de ses clips) et Thomas Dutronc. Elle sort son premier EP en septembre 2015 puis fait la connaissance de Dan Levy, moitié de The Dø, qui réalise et arrange son premier album. Trois titres : Rouge, Comme au cinéma et Comment paraissent au cours de l'année pour annoncer Orages, l'album qui sort sur le label Tôt ou Tard en septembre 2020. Cet album, produit par Dan Lévy, navigue avec élégance entre chanson française, folk bien rythmé et pop orchestrée, mais ne s'appelle pas « Orages » pour rien. Elle aborde sans faiblir des thèmes aussi graves que la solitude, le manque de confiance en soi ou les tourments intérieurs.

Ce que j'ai aimé dans la radio, c'est cet anonymat : la voix, juste la voix.

Son actualité

Clou a sorti son premier Album Orages en septembre 2020. Ecrit et composé par ses soins, cet album est arrangé et réalisé par Dan Levy (The Do). Orages est composé de 11 titres délicats mêlant pop, folk & chanson, imprégnés des influences musicales et linéaires de Clou ; de Paul Simon à Virginia Woolf, de Regina Spektor, Joni Mitchell, Kate Bush à NTM et Renaud.

Clou est nommée aux Révélations des Victoires de la Musique aux côtés de Iseult et Lous and the Yakuza.

Elle sera en en concert le 8 avril prochain au Café de la Danse à Paris.

Au sommaire de cette émission

Jeudi, le monde du spectacle manifestera à Paris… dans toutes les villes de France, les artistes manifestent régulièrement leur mal-être… D’autant que dans le milieu de la musique ou du cinéma, par exemple, la jachère est cumulée au malaise MeToo...

La transition entre Tump et Biden, c’est aussi l’occasion pour les médias américains de prendre un virage vers un journalisme moins cynique et plus apaisé, voire constructif… mais ne nous emballons pas, ce sont les Ricains qui ont inventé les autoroutes de l’info...

Pour lire en quelqu’un comme dans un livre ouvert… examinons sa bibliothèque… Depuis qu’on est assigné aux visioconférences c’est facile de dresser le portrait de l’autre à travers le rangement de ses lectures...

