Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous proposent quelques extraits humoristiques des émissions d'Anna Mouglalis, envoûtante comédienne dans la nouvelle mise en scène de "Mademoiselle Julie" en novembre et d’Alex Beaupain venu présenter son sixième album « Pas plus le jour que la nuit » complété d’une tournée.

Anna Mouglalis

Elle a été égérie Chanel à l’aube des années 2000 mais pas que ! Anna Mouglalis est surtout une exceptionnelle actrice adulée et adorée par les réalisateurs qui lui confient des rôles de femmes libérées et engagées, à l’instar de Simone de Beauvoir, Coco Chanel, Juliette Gréco… Parallèlement, elle inspire le cinéma d’auteur.

Après des études littéraires en classes préparatoires, elle intègre le Conservatoire national supérieur d’art dramatique et se forme auprès de Daniel Mesguish.

Alex Beaupain

Mélancolique et personnel, ce nouvel album pratiquement composé entièrement par le chanteur est une balade sonore et sentimentale, mais aussi un rappel des attentats au Bataclan et à Orlando.

Au début des années 2010, il collabore avec son ami le réalisateur Christophe Honoré pour écrire la bande-originale des Chansons d’amour qui lui vaudra le César de la meilleure musique originale.

Dès son enfance, il révèle une forte appétence pour la musique et la chanson. Il grandit entouré de livres, de culture, dans un environnement familial très ancré à gauche.

Son écriture musicale s’ancre dans une tradition : un fil narratif pour chacun de ses titres.

Et le florilège de chroniques pour ce best-of avec :

La chronique d’Hippolyte Girardot : Punk not dead

Le moment Meurice : Le punk au Bon Marché

La chronique de Pablo Mira : L'Islam ? C'est NON !

Le duo de Frédéric Fromet et Flavia Coelho : Qui c’est, celui-là ?