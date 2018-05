Charline et Alex reçoivent Joël Dicker, écrivain, qui publie " La Disparition de Stephanie Mailer" aux éditions de Fallois

Joel Dicker en 2017 à Madrid © Radio France / Javier Lizón

Au sommaire de cette émission :

- Les manifestations du 1er mai & les casseurs

- La France abandonne ses villes moyenne

- Jusqu'où peut-on s'améliorer ?

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique de Juliette Arnaud

La chronique de Pablo Mira

Programmation musicale :

Jorge BEN - Take it easy my brother Charles

Etienne DAHO - Le jardin

