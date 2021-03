Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Julien Clerc pour la sortie de son 26ème album studio intitulé "Terrien".

Julien Clerc © Getty

Biographie

De son vrai nom Paul-Alain Leclerc, Julien Clerc est né le 4 octobre 1947 dans le 19e arrondissement de Paris. Il grandit à Bourg-la-Reine : il fait du scoutisme laïc chez les Éclaireurs de France et il débute le piano.

Il effectue ses études au Lycée Lakanal à Sceaux et obtient son baccalauréat en 1965. Voulant suivre le dessein souhaité par son père, il tente le concours de Sciences Po pour finalement s’inscrire à la faculté de droit. Il finira par entamer un cursus d’anglais à la Sorbonne. Néanmoins, à l’aube de Mai 68, il néglige les cours, préférant refaire le monde avec ses camarades.

C’est en 1967 que Julien Clerc débute la composition de ses premiers morceaux, accompagné de Maurice Vallet qui devient alors son premier parolier. Il rencontre également Etienne Rosa-Gil dans un bistrot étudiant qui deviendra son parolier principal, mettant Maurice Vallet sur la touche. Grâce à un contact familial, il signe pour le label Pathé-Marconi. Son premier 45 tours sort le 9 mai 1968 intitulé “La cavalerie”. Ce titre passe en boucle à la radio, et devient un tube pour cette jeunesse 68arde. Il adopte au même moment son nom de scène : Julien Clerc.

S'en suit un demi-siècle de succès populaire, 26 albums studio, 13 albums live, des tournées, des films... Julien Clerc devient une référence de la variété française à travers des tubes intemporels : Coeur de rocker, Ma préférence, Ce n'est rien, Fais moi une place...

Actualités

Un nouvel album : Terrien

Le 12 février est sorti le 26e album studio d’une icône qui fête ses 50 ans de carrière : Terrien réalisé par Marlon B et porté par le label Play Two. Sur cet album, on retrouve des textes écrits par Clara Luciani, Didier Barbelivien, Carla Bruni, Jeanne Cherhal, Bernard Lavilliers, Marc Lavoine... Fidèle à sa technique d’écriture : Il a demandé des textes, il les a eus puis a posé sa musique dessus, la plupart durant le premier confinement.

Chantez dans votre langue car c'est notre langue qui fait notre musique

C’est un album en phase avec son époque avec des textes bien plus sociétaux que romantiques : de la lutte pour le droit des femmes au Brexit en passant par l’écologie, Julien Clerc signe une création définitivement engagée.

Une nouvelle tournée : Les Jours Heureux

Si la situation sanitaire le permet bien évidement, Julien Clerc partira en tournée l’hiver prochain, une tournée qui devrait durer plus d’un an et passer par les festivals d’été.

Il sera au Palais des Congrès de Paris le 10, 11 et 12 décembre 2021.

Au sommaire de cette émission

Après 17 mois de travail, les 150 citoyens de la Convention climat sont déçus, ils estiment que le gouvernement a retenu trop peu de leurs propositions, et ils donnent une note au gouvernement : 3,3 sur dix...

Napoléon vient de déclencher une nouvelle bataille entre ceux qui souhaitent commémorer les 200 ans de sa mort et ceux qui rappellent qu’il a rétabli l’esclavage...

Le Napoléon de la chanson, c’est Gainsbourg… le gars il a plié le game de la variété française… Alors personne n’a jamais fait mieux que Gainsbourg ? C’est le maître, le pape et le dieu… le seul type qui peut se permettre de brûler un billet de 500...

Retrouvez également toute l'équipe de Par Jupiter !

La chronique de Mélanie Bauer : Terrien, le nouvel album de Julien Clerc

: Terrien, le nouvel album de Julien Clerc La chronique de Constance : La journée mondiale de la vie sauvage

: La journée mondiale de la vie sauvage La chronique de Guillaume Meurice : Pray for Sarkozy #Injustice

La programmation musicale

SERGE GAINSBOURG - Mambo miam miam

THE STRANGLERS - Golden brown

N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission !