Semi-confinement ou demi-déconfinement, voici comment ça va se passer pendant quatre semaines... L’émission sera donc un semi-Par Jupiter ou un demi-Par Jupidémie... Avec deux invités par semaine, le mardi et jeudi.

Au sommaire de ce Par Jupidémie :

La chronique de Thomas Bidegain : La logique

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : Ving ans après - Alexandre Dumas 1

La chronique musicale de Mélanie Bauer : Tout a changé...

Le moment Meurice : Le confinement, c’était mieux avant

La chronique d’Hippolyte Girardot : Covid-19, deuxième saison

La séance de Thomas Croisière : Les films de ma vie

Les exercices de Par Jupidémie :

Alex Vizorek

Le streaming vidéo contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Comment réduire son empreinte carbone tout en continuant à regarder des vidéos sur internet?

A. Regarder les vidéos en basse résolution. Sur Pornhub vous cliquez en bas à droite….

B. Stocker localement les vidéos que vous regardez souvent. Sur Pornhub vous cliquez sur télécharger localement...

C. Regarder des vidéos dont la production a été peu gourmande en énergie. Sur Pornhub vous cliquez sur amateur....

D. Ne pas aller jusqu’au bout des vidéos. Sur Pornhub c’est simple je ne vais jamais au bout.

Charline Vanhoeenacker

Ce week-end, la Côte d’Ivoire a voté pour élire son président. Géographie… Lesquels de ces pays sont frontaliers de la Côte d’Ivoire ?

A. Le Quai d’Orsay et l’Elysée

B. Le Côte du Rhône et la côte de boeuf sauce au bleu

C. Le Ghana et la Guinée

D. Personne ne sait car l’homme africain n’est pas assez rentré dans la géographie

Guillaume Meurice

Pendant le confinement, les chasseurs pourront bénéficier de dérogations pour aller tuer et torturer des animaux et les vider de leur sang et les dépecer…Mais pour quelle raison, les chasseurs bénéficient de cette dérogation ?

A. Pour éviter la prolifération de grand gibier comme le cerf qui est un ongulé, un gros ongulé ! Le cerf est un ongulé ! Contrairement à l’anguille de mer qui est un congre. Même on peut dire, un gros congre.

B. En soutien à la filière viticole car on connaît le mot d’ordre des chasseurs « tous bourrés à 8h, soutien aux viticulteurs ! » ALLEZ Juliette !! Avec moi « Tous bourrés, à 8h, soutien… »

C. Car il est plus important de tuer des animaux que de lire des livres. Par exemple mon conte pour enfants Oli qui sort le 12 novembre et s’appelle « Le renard et le poulailler ».

Le concours de dessin :

Le dessin qu’on te propose peut s’avérer très utile, tu vas même pouvoir aider le petit commerce à contourner les règles… Par ton dessin, déguise un produit non-essentiel en produit essentiel… (exemple : déguise un livre en pâté en croûte). N’oublie pas de poster ton dessin signé de ton nom et de ton âge avec le #ParJupiclasse sur Twitter ! Nous publierons les résultats du concours sur notre page Facebook mercredi à 14h.