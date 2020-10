Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'humoriste Jason Brokerss pour son spectacle "21ème seconde".

Jason Brokerss n'était pas destiné à être humoriste. Après des études en école de commerce, il obtient un travail de délégué commercial pour un laboratoire en alimentaire. Il enchaîne les jobs, démissionne une cinquantaine de fois... Son record est de huit mois maximum dans un même job.

C'est seulement en 2013 qu'il commence la scène, dans un premier temps comme un hobby, notamment aux sessions ouvertes du Mardi soir que propose le Jamel Comedy Club. Il remporte la saison 2014–2015 de la scène ouverte du club, et est alors repéré par Jamel Debbouze qui lui propose de rejoindre sa troupe. Jason Brokerss suit alors les tournées et participe à la saison 8 de l’émission du Jamel Comedy Club. Il y gagne en expérience et crée son premier spectacle en 2017, Je sais ce que j’fais. Il y aborde différentes questions du quotidien, et notamment le thème de l'Islam et des religions.

Jason Brokerss est aussi le coauteur de Fary, qu'il a rencontré au Paname Art café. Il explique que sans Fary, il aurait arrêter d'être humoriste il y a bien longtemps. En effet, les deux humoristes sont très complémentaires et travaillent très bien ensemble. Jason Brokerss permet à Fary de s'améliorer en peaufinant les derniers détails de ses blagues ou de son spectacle, et inversement.

Récemment, Jason Brokerss a été choisi par la plateforme Netflix pour représenter la France dans la série « Humoristes du Monde ».

L'humoriste vient aujourd'hui nous parler de son second spectacle intitulé "21ème seconde". Jason Brokerss s’apprête à être le premier artiste de stand-up à se produire à la Scala Paris, deux ans après l’ouverture du théâtre. Dans ce spectacle, mis en scène par son ami Fary, l'humoriste s’interroge sur le monde et les préjugés :

« Avant de prouver que je suis quelqu’un de bien, je dois d’abord prouver que je ne suis pas quelqu’un de pas bien. Quand tu rencontres quelqu’un pour la première fois, inconsciemment, en 20 secondes la personne se fait un avis sur toi et décide si tu es quelqu’un de bien ou pas.

Selon lui, il faut au moins quinze ans de stand up dans les pattes pour être vraiment prêt. En attendant, il nous invite à voir son spectacle : "Venez voir où j'en suis".

Dans ce spectacle, l'humoriste aborde des sujets plus engagés que dans son premier :

Il faut avoir une certaine maîtrise de soi pour développer certains sujets. Une fois qu'on a suffisamment de maîtrise, on peut commencer à raconter ce qu'on a vraiment envie de raconter.

Au sommaire de cette émission

Emmanuel Macron a enfin annoncé son projet tant attendu contre le séparatisme. Après avoir repoussé l'annonce du projet plusieurs fois, Emmanuel Macron a parlé aujourd’hui de ce fléau, le “séparatisme”, que l'on appelait autrefois communautarisme et que l'on appelle maintenant Islam sur Cnews…

Le futur de la culture est-il numérique ? Avec le confinement, la culture s’est invitée dans nos chaumières : concerts en live, expositions virtuelles... Une habitude numérique qui semble s’ancrer dans nos pratiques, ce qui a au moins un avantage : plus aucun souci pour se garer et trouver une place de parking...

Jason Brokerss, Michaël Youn, Alex Vizorek, François Xavier Demaison... Leur point commun ? Oui, ils sont tous humoristes. Mais ils ont un second point commun beaucoup plus inattendu, ils ont tous fait une école de commerce...

