Comme tous les mercredis, retrouvez Par Jupiclasse !, l'émission destinée à la jeunesse apprenante. Et voici la devise du jour : “Il n'y a pas de limites à l'humour qui est au service de la liberté d'expression car, là où l'humour s'arrête, la place est laissée à la censure ou à l'autocensure." (Cabu)

Au sommaire de ce second numéro de Par Jupiclasse !

La chronique de Max Bird : Comment se produisent les éclairs

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : "Frankenstein" de Mary Shelley

La chanson d'Aldebert : C'est la rentrée des classes

Le moment Meurice : La liberté d'expression dans une France de la nuance

La chronique de Roukiata Ouedraogo : La sortie des masques

La chronique de Thomas Croisière : Le Cercle des poètes disparus de Peter Weir

Les exercices de Par Jupiclasse !

Mathématiques avec Alex Vizorek

Si tu as plus de 11 ans, tu dois porter un masque à l’école. Sachant qu’un masque chirurgical doit être changé toutes les 4h. Et qu’une semaine de cours dure environ 24H. De combien de masques les collégiens ont-ils besoin par semaine ?

A/ Deux, au prix que ça coûte c’est comme les sous-vêtements, ça peut faire 2 jours.

B/ 6 masques

C/ 7. Normalement c’est 6 mais le prof de SVT sent trop mauvais de la bouche alors je double le masque

D/ Aucun car comme l’a dit votre tonton hyppolyte, le masque ne sert qu’a développer la 5G pour entretenir Bill Gates, qui soutiendrait Anne Hidalgo dans son projet d’islamisation de la France, par les Illuminachti...ce sont des illuminati du Nord!

Français avec Charline Vanhoenacker

Pour protéger les petits oiseaux, le gouvernement a interdit la chasse à la glu (ça consiste à coller un petit oiseau sur une branche pour attirer les autres oiseaux). Mais en même temps, le gouvernement a autorisé, je cite “le prélèvement” de 17.460 tourterelles des bois. Que signifie “le prélèvement” d’une tourterelle des bois?

A/ Qu’on va lui faire un test de dépistage du Covid

B/ Qu’on peut la buter à la carabine

C/ Que “ce matin, un lapin a prélevé un chasseur”

D/ Qu’il y a le bon et le mauvais chasseur : le bon chasseur, il voit une tourterelle des bois, il la prélève. Et le mauvais chasseur, il voit une tourterelle des bois, il la prélève.

E/ Qu’il arrive aussi, qu’aux Etats-Unis, un policier prélève un homme noir

Géographie avec Guillaume Meurice

Hier, Emmanuel Macron était au Liban. Peux tu nous dire quel est l’emblème du Liban, représenté sur son drapeau ?

A / Le platane

B/ Le cèdre

C/ Le Bonsaï

D / Silence ça pousse

Le concours de dessin #ParJupiclasse !

Tous les mercredis, l'équipe vous propose de dessiner sur un thème donné. Le thème du jour est : “Dessine le prophète Mahomet".

Libre à toi aussi de dessiner n’importe quel dieu, la seule condition c’est de faire un dessin rigolo.

Poste ton dessin sur Twitter, avec le #ParJupiclasse, nous aurons plaisir à le découvrir. Le plus beau sera partagé sur notre page Facebook !