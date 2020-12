Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le physicien et philosophe des sciences Etienne Klein pour la sortie de son nouveau livre "Psychisme ascensionnel" aux éditions Arthaud.

Biographie

Etienne Klein, né à Paris en 1958, est le deuxième enfant d'une famille catholique qui comptera sept enfants. Son père est ingénieur en électro-technique et sa mère femme au foyer.

Etienne Klein poursuit ses études au lycée Louis-Le-Grand. Il échoue à l’oral des concours d'entrée à l'École normale supérieure de Paris et à l'École polytechnique, mais est admis à l'École centrale, d'où il sort en 1981 avec le diplôme d'ingénieur. Il obtient un DEA en physique théorique de l'Université Paris-Sud en 1982, un doctorat en philosophie des sciences de l'Université Paris-Diderot en 1999 et l'habilitation à diriger des recherches en 2006. Il fait, en 1981, un stage d'été au CERN. C'est à cette occasion que naît son goût pour la physique, son histoire et ses prolongements philosophiques. Il entre au Commissariat à l'énergie atomique en 1983.

Depuis 1991, Étienne Klein écrit des ouvrages, essentiellement autour de l'idée que la physique peut obliger à s'écarter des pensées les plus ordinaires. Étienne Klein a ainsi consacré plusieurs essais sur la question du temps notamment Les Tactiques de Chronos et Le Facteur temps ne sonne jamais deux fois. Il y montre comment les formalismes de la physique obligent à faire la distinction entre le temps et le devenir, et plus particulièrement entre le cours du temps et la flèche du temps.

Carrière

Étienne Klein est membre du Conseil scientifique de l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) de 2013 à 2016. De 2007 à 2013, il fait partie du Conseil d'analyse de la société présidé par Luc Ferry. En 2013, il est élu membre de l'Académie des technologies. En 2016, avec le sociologue Gérald Bronner, il mène pour cette institution une étude sur la perception des risques.

De septembre à décembre 2014, à la demande du ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon, Etienne Klein a présidé le jury de la Conférence nationale sur l'évaluation à l'école. De 2010 à 2018, Étienne Klein a présidé le jury des prix Diderot.

De septembre 2012 jusqu'en mars 2014, il a animé tous les jeudis matin une chronique sur France Culture, Le Monde selon Étienne Klein. Depuis septembre 2014, il anime sur cette même chaîne l'émission La Conversation scientifique, diffusée les samedi.

En 2018, Etienne Klein est membre du jury du Prix de littérature politique Edgar-Faure. Actuellement, Etienne Klein dirige le Laboratoire de recherche sur les sciences de la matière tout en menant une carrière de vulgarisation autour des questions soulevées par la physique contemporaine. Il enseigne également à l’Ecole centrale.

Psychisme ascensionnel

A ses 20 ans, Etienne Klein est en très mauvaise santé suite à ses deux années en classes préparatoires... Ses parents lui offrent alors une semaine de vacances. Il choisit un stage de l’UCPA qui propose de faire le tour du Mont-Blanc. Depuis ce stage, Étienne Klein nourrit une passion profonde pour la montagne. Étienne Klein pratique en effet l’alpinisme et d'autres sports d’endurance, tels que l'ultra-trail. Depuis plus de 10 ans, il participe chaque année à l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.

La montagne serait selon lui un "révélateur des êtres, de l'amitié et de la solidarité". Son ouvrage Psychisme ascensionnel, paru le 7 octobre, raconte cette quête de montagne et ce rapport intime qu’il entretient avec les cimes. Par un ensemble d'entretiens menés par Fabrice Lardreau, Etienne Klein montre comment il puise dans la montagne des interrogations métaphysiques sur le vide ainsi que sur les ressources du corps et de l'esprit.

Par exemple, il y explique comment l'activité sportive en montagne est une compétition constante entre le corps et l'esprit :

La plupart de nos fatigues sont psychologiques. Personne ne sait à l'avance ce que peut notre corps. Physiquement, les limites sont beaucoup plus loin que ce que l'on pourrait imaginer…

L'alpinisme serait selon lui une "sorte de compagnonnage avec soi-même dans des conditions qui ne sont pas habituelles".

L’opérateur historique de téléphonie mobile en France, Orange, lance son réseau 5G aujourd’hui, dans 15 villes de France. Sans l’avoir choisi, nous entrons dans un monde où nous pourrons envoyer nos photos avant même de les avoir prises… de quoi susciter quelques craintes chez certains d’entre nous...

Il fut un temps où la montagne était plus valorisée... Les stations de ski françaises sont ouvertes mais pas les remontées mécaniques. Alors, direction la Suisse ?

En 2022, les Rolling Stones pourront célébrer leurs 6 décennies, mais il n'y a pas encore vraiment d'autres plans, si ce n'est de survivre à l'année 2020...

