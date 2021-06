Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent les psychiatres, auteurs et conférenciers Christophe André et François Lelord pour la réédition de leur ouvrage "Les nouvelles personnalités difficiles" aux éditions Odile Jacob.

Christophe André et François Lelord © Getty

Christophe André et François Lelord, tous deux psychiatre de formation, collaborent ensemble depuis plus de vingt ans dans les domaines de la gestion du stress et de bien-être au travail à travers des livres devenus des best-sellers, des conférences mais également du conseil en entreprise.

"Les Nouvelles personnalités difficiles"

Paru le 24 février 2021 aux éditions Odile Jacob, 480 pages

Ce nouvel ouvrage est en fait la réédition d’un classique : Comment gérer les personnalités difficiles paru en 1996, qui était un petit manuel de survie face aux personnalités pathologiques. Dans cette réédition, a été ajoutée deux nouvelles personnalités problématiques : les psychopathes et les borderline.

Sur une idée de François Lelord, ce livre écrit à quatre mains a été un énorme succès, particulièrement dans le monde de l’entreprise.

Au sommaire de cette émission

Qui a dit que notre président ne faisait pas dans le social ? Grâce à lui, la méditation a fait son entrée en politique… Des cadres LREM la pratiquent à l’heure du déjeuner, les députés s’y sont intéressés, un conseil municipal l’a pratiqué… Le citoyen est-il le bénéficiaire d’un élu moins stressé ?

Enfin une bonne nouvelle : plus besoin d’aller à l’hôpital pour obtenir une prescription de Prep. Super mais c’est quoi? C’est un outil de prévention contre le VIH. Oui voilà l’autre épidémie qui n’a pas disparue pour autant pendant cette pandémie. N’empêche, on va pas bouder une occasion de se réjouir, n’est ce pas, Monsieur ?

Il est temps de réhabiliter le pangolin. Les scientifiques sont désormais en mesure de l’affirmer : l’animal que l’on croyait être l’hôte intermédiaire du Covid n’y est pour rien…

