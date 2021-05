Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le danseur étoile de l'Opéra de Paris Germain Louvet.

Germain Louvet © Getty

Biographie

Germain Louvet est né en 1993 à Chalon-sur-Saône à Grigny, un hameau au milieu des vignes, dans une famille de la classe moyenne : ni intellos, ni artistes mais très sportifs.

A l’âge de 4 ans, Germain débute la danse dans un club de moderne jazz à Givry. A l’âge de 7 ans, Germain intègre le Conservatoire National de Région de Chalon-sur-Saône. Ses professeurs l’incitent à passer l’audition pour l’école de l’Opéra de Paris. Germain Louvet entre donc en septembre 2005 à l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris en 6ème division.

En 2011, Germain obtient son bac littéraire. Il est engagé dans le Corps de ballet de l’Opéra National de Paris en tant que “quadrille”. En 2013, il reçoit le Prix de la Danse du Cercle Carpeaux. La même année, il est promu Coryphée lors du concours interne du Corps de ballet. En 2014, Benjamin Millepied, directeur de la danse, lui donne un premier rôle (le prince) dans le ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski. La même année, il est promu Sujet au concours interne du Corps de ballet. En 2015, Il est distribué dans Clear, Loud, Bright, Forward par Benjamin Millepied. Il est promu l'année suivante Premier danseur au concours interne du Corps de ballet.

Le 28 décembre 2016, il est nommé danseur étoile de l’Opéra de Paris à l’issue d’une représentation du Lac des cygnes à l’Opéra Bastille. Il a alors 23 ans. Comme la tradition le prévoit, c’est Stéphane Lissner, le directeur de l’Opéra qui fait l’annonce, sur proposition de la directrice du ballet Aurélie Dupont.

Germain Louvet est également mannequin et pose pour des photographes. Il participe régulièrement à des défilés pour la créatrice Agnès b. En 2020, il participe même à l'ultime défilé du créateur Jean Paul Gaultier.

Actualité

Germain Louvet dansera dans Roméo et Juliette de Rudolf Noureev à l'Opéra Bastille en alternance entre le 10 juin et le 10 juillet, en fonction bien évidemment de la situation sanitaire et des applications des mesures gouvernementales dans les semaines à venir.

Hors Opéra, il devrait également danser à Rome dans Le Lac des Cygnes, lors d'une représentation en plein air dans les Thermes de Caracalla en juillet.

Au sommaire de cette émission

Que voit-on aujourd’hui quand on regarde la Méditerranée ? Les milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui s’y sont noyés depuis le début de la crise des réfugiés… Encore 600 depuis janvier, dont 130 sous les yeux des sauveteurs de l’Océan Viking, le bateau de SOS Méditerranée qui heureusement vient encore de débarquer 236 personnes mises à l’abri…

L’Opéra de Paris a lancé une réflexion sur les œuvres du répertoire qui véhiculent des stéréotypes racistes ou sexistes. Un rapport qui questionne aussi la diversité parmi les danseurs, et excite les plus conservateurs qui y voient une cancel culture galopante…

Une Free Party par définition c’est une fête tellement en liberté qu’elle peut-être dans les champs. Mais en temps d’épidémie, c’est niet. Même régime que les boites de nuit et autres dancings. Du côté de Dijon, dans les Côtes-d’Armor et autour Paris, elles ont quand même essayé d’être, quand le ministre de la Justice Eric Dupont-Morreti leur demandait de patienter encore un peu. Un dialogue de sourds…

Retrouvez également toute l'équipe de Par Jupiter !

La chronique de Clara Dupont-Monod : Alicia de Eileen Hofer et Mayalen Goust

: Alicia de Eileen Hofer et Mayalen Goust La chronique de Waly Dia : Guerre civile is coming !

: Guerre civile is coming ! La chronique de Guillaume Meurice : L'écologie de droite

