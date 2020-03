Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent la chanteuse de Superbus Jennifer Ayache qui sort un nouvel EP intitulé "XX". Pour son vingtième anniversaire, le groupe se reforme et se produira en tournée dans toute la France.

Née le 9 novembre 1983 à Cannes, la fille de Chantal Lauby et Jean-Pierre Ayache apprend à jouer de la batterie dès l'âge de neuf ans. Collégienne, elle part au Texas pour assouvir sa passion musicale et parfaire son anglais. Dès son retour en France six mois plus tard, elle enregistre des maquettes et cherche à monter un groupe.

Son souhait est exaucé en 1999 avec la formation du quintette mythique 'Superbus' et se fait un nom auprès du public. De ses 1,5 millions d’albums vendus et près de 800 dates de concert... le groupe collectionne nombre de prestigieuses distinctions (prix Sacem, Victoire de la musique, NRJ Music Award, un MTV Award...).

Après un temps d'absence, il revient en force avec la sortie, le 6 mars prochain, de l'album anniversaire "XX" (vingt en chiffres romains) en hommage aux 20 ans de la création du groupe. La célébration se poursuivra avec une tournée dans toute la France qui débutera le 20 mars 2020.

Sommaire

Les démocrates américains ont prié Pete Buttigieg de se retirer pour ne pas faire d’ombre à Joe Biden. Résultat, la plus jeune candidate démocrate a 70 ans, c’est Elisabeth Warren… cela dit vu ses soutiens, le plus jeune dans sa tête, c’est Bernie Sanders.

La télé-réalité est le principal bastion du sexisme en France. C’est la conclusion du dernier rapport du Haut Conseil à l’Egalité Hommes-Femmes… Les gonzesses y sont qualifiées de « tentatrices » ou de « bimbo », évidemment, elles arrivent au petit déjeuner en bikini et talons aiguilles…

La société de consommation a su marier nos deux passions : la technologie et la nostalgie en habillant nos appareils numériques ou électroniques dans une esthétique rétro. On trouve des transistors wi-fi, et on est en plein retour du téléphone à clapet. Le millenial est très déstabilisé devant ce modèle d’ailleurs…

Retrouvez toute l'équipe de "Par Jupiter !" avec :

La chronique de Mélanie Bauer : Jennifer Ayache, Superbus

Le Moment Meurice : Journée 100% féministe sur France Inter

La chronique de Constance : Journée mondiale de la vie sauvage