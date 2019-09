Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Jean-Noël Jeanneney, historien et homme politique, ancien PDG de Radio France, pour la parution en poche de son ouvrage "Les grandes heures de la presse. Des premières gazettes à Charlie Hebdo" dans la collection "Champs Histoire" aux éditions Flammarion.

L'historien, Jean-Noël Jeanneney, au Sénat, le 19 juin 2019, Paris. © AFP / Daniel Pier / NurPhoto

Historien spécialiste de l'histoire politique, culturelle et des médias, ancien président de la Bibliothèque nationale de France, écrivain et dramaturge (il a notamment écrit la pièce L'un de nous deux. Mandel / Blum joué au Petit Montparnasse dès le 10 septembre 2019), Jean-Noël Jeanneney officie également sur France Culture en animant et produisant Concordance des temps.

Il est issu d'une famille d'universitaires et de hauts postes. A titre d'exemples, son père a plusieurs fois été ministre du Général De Gaulle et son grand-père a également été ministre.

Il fait ses classes à l'ENS, en rêvant d'être philosophe tout d'abord, puis en se tournant vers l'histoire en étant agrégé en 1965.

Il s'engage sur le rôle des commémorations aux côtés de l'historien Pascal Ory dans son article "Commémorer Maurras, ce n'est pas le célébrer".

Les vieilles traditions politiques reviennent ni vu ni connu. Les universités d’été, par exemple, pour la première fois depuis 4 ans, TOUS les partis organisent la leur. Ce sera même la toute première fois que La République en marche organise cet événement de rentrée…

Il existe un endroit en Allemagne où sont stockés 10 millions de livres d’occasion. C’est de là que partent les ouvrages de seconde main qu’on achète sur le site de la Fnac ou sur Amazon. Les lecteurs qui revendent leurs ouvrages récoltent ainsi quelques sous… à moins de les céder gracieusement dans un élan vers autrui…

Ecrivez-vous encore à la main ? L’écriture cursive est excellente pour les méninges, mais nous sommes tous accrochés à nos claviers…

Retrouvez l'équipe de "par Jupiter !" avec :

La chronique de Constance : La journée mondiale du gratte-ciel

La chronique de Clara Dupont-Monod : Les grandes heures de la presse de Jean-Noël Jeanneney

Le moment Meurice : Violences conjugales, la faute aux femmes ?