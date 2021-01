Bonjour la France Inter ! Bienvenue à la sous-préfecture du rire !

Au sommaire de cette émission

La chronique de Mélanie Bauer : MF Doom

MF Doom La chronique de Juliette Arnaud : "La Guerre et la Paix" de Tolstoï (1)

"La Guerre et la Paix" de Tolstoï (1) La chronique de Thomas VDB : Mes projets en transit...

Mes projets en transit... Le film de Thomas Croisière : Souvenirs de cinéma : Amadeus

Souvenirs de cinéma : Amadeus La chronique de Constance : La journée mondiale du braille

La journée mondiale du braille Le moment Meurice : Que va-t-il se passer en 2021 ?

Les exercices

Alex Vizorek

La rave party organisée la semaine dernière à Rennes a rassemblé environ 2.500 personnes. Mais parmi les choses suivantes lesquelles représentent environ 2500 personnes ?

A. Le nombre de français vaccinés contre le COVID fin 2040 ?

B. Le nombre de rennais sobres à partir de 17H00 ?

C. Le nombre d’employés de Canal virés par Vincent Bolloré cette année ?

D. Le nombre de personnes ayant posté aujourd’hui sur instagram DES PHOTOS DE NEIGE EN VILLE AVEC LE HASHTAG NEIGE AU CAS OU ON N’AURAIT PAS COMPRIS QUE C’ÉTAIT DE LA NEIGE !!

Oui oui calmez-vous

NON PARCE QUE C’EST PAS TOUT !!! EN PLUS ILS METTENT AUSSI L’EMOJI « FLOCON DE NEIGE » POUR CEUX QUI AURAIENT PAS COMPRIS AVEC LA PHOTO ET LE HASHTAG !!!

Oui oui on a compris… mais ça va vous en ce moment ?

Non je suis un peu tendu je crois…

Charline Vanhoenacker

Aujourd’hui, 35 citoyens ont été tirés au sort pour se prononcer sur la politique vaccinale du gouvernement. Le tirage au sort en démocratie remonte à l'époque athénienne. Sauras-tu nous dire quel instrument ils utilisaient pour réaliser ce tirage au sort ?

A. Un système de SMS "Envoyez Démocratie au 81212"

B. Des boules avec des chiffres plongées dans du tarama, ce qui donnera plus tard le loto, un jour où l’huissier de justice avait mangé tout le tarama.

C. Un Klèrôtèrion.

D. Ok, donc dès le 4 janvier on a des questions prise de tête. Vous n'avez donc pris aucune bonne résolution.

Guillaume Meurice

Aujourd’hui commence le dry january, c’est le fameux mois sans alcool...

C’est facile si vous aimez le vin chaud, puisque le vin, s’il est chauffé… OK OK !!!

Le mois sans alcool, donc… Il existe aussi le mois sans tabac (en novembre) ou le mois sans sucre ajouté… Alors parmi les campagnes de santé publique, parmi les mois suivants, lesquels existent et lesquels n’existent pas ?

A. Le mois sans cinéma, ce que Roselyne Bachelot appelle… un mois normal

B. Le mois sans coiffeur, appelé aussi le mois VDB.

C. Le mois sans castings d’adolescents, ce que Jean-Marc Morandini appelle l’enfer

D. Le mois sans soleil, ce que les lillois appellent un bon mois de juillet

Et sinon, le baba au rhum on peut ?... Non, OK, on enchaîne !

Le concours de dessin

Ce week-end a eu lieu en Bretagne une rave party rassemblant 2.500 personnes. Afin de respecter la distanciation sociale, amuse-toi à dessiner les 1600 personnes de la rave qui dansent par groupes de 6 avec 1 mètre de distance entre chaque participant et poste ton kilomètre et demi de dessin sur Twitter sans hashtag puisqu’il n’y aura plus la place...

La programmation musicale

KATERINE - Stone avec toi

GABRIELS - Love and hate in a different time

