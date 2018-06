Charline et Alex reçoivent le chanteur et acteur Bernie Bonvoisin, à l'occasion de la parution de son livre "La danse du chagrin" aux éditions Don Quichotte et d'un nouvel album de Trust "Dans le même sang". En tournée jusqu'au 30 novembre 2018.

Bernie Bonvoisin à La Courneuve en 2017 © AFP / Michel Stoupak / NurPhoto

Au sommaire de cette émission :

A la fin, c'est Macron qui gagne ?

Loi Littoral : la majorité cède du terrain

Concentration dans le milieu de la musique : la diversité culturelle mise à mal ?

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

Le billet d'Hippolyte Girardot

Le reportage de Guillaume Meurice : Guillaume est allé interroger des Marseillais à propos du départ de Zidane du Real Madrid

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : "La danse du chagrin" de Bernie Bonvoisin (éditions Don Quichotte)

Programmation musicale :