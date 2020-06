"Par Jupidémie !", c'est l'émission où la blague contamine l’actualité… Un 53ème numéro ce jeudi placé sous la devise : "A vaincre sans chloroquine, on triomphe sans gloire" (Corneille de Marseille)

L'équipe de "Par Jupidémie" le 4 juin 2020 - chacun derrière son bureau, avec le respect de la distanciation physique © Corbis / Thomas Croisière

Au sommaire de ce jeudi 53ème numéro de "Par Jupidémie !" :

La chronique de Max Bird : La recette du rôti sans pareil

Les classiques de Juju : Lucrèce Borgia, de Victor Hugo

La chronique d'André Manoukian : Malamente, Rosalia

Le Moment Meurice : les déconfinés du jour. Aujourd'hui Guillaume Meurice s'est rendu dans le 16ème arrondissement de Paris

La chronique d'Hippolyte Girardot : La vie normée

La chronique de Thomas Croisière : Princess Bride, de Rob Reiner

La programmation musicale

La lumière, Pomme

4 american dollars, Us Girls

Harlem shuffle, Bob & Earl

Les exercices de "Parjupiclasse !"

Logique avec Charline Vanhoenacker

Nous sommes installés sur une scène de théâtre. Nous sommes 6 et il y a donc plus de personnes sur scène que dans la salle… Meurice et Vizorek disent que ça leur rappelle leurs débuts. Sachant qu’il font du one-man show… Combien y avait-il de gens dans la salle à leurs débuts ?

Culture générale avec Guillaume Meurice

Le festival de Cannes a dévoilé hier sa sélection officielle, malgré l’annulation du festival. Alors petit exercice de culture générale, parmi les films suivants lesquels ont déjà fait parti de la sélection officielle du festival de Cannes

A. Le Daim de Quentin Dupieux malgré l'absence de scénario

B. Bad Buzz d’Eric et Quentin malgré l'absence de scénario et de réalisateurs

C. All Inclusive de Fabien Onteniente malgré l'absence de scénario, de réalisateurs et d’acteurs

D. Un monde sans pitié d’Éric Rochant, malgré Hippolyte Girardot

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours de la semaine, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : Les soignants vont recevoir une médaille de la part du gouvernement. Ils vont aussi recevoir des chèques vacances, que chacun d’entre nous peut leur offrir grâce à une proposition de loi LREM votée mardi à l’Assemblée. Mais l’Etat a donc oublié l’essentiel... il manque une boîte de chocolats. Nous lançons un appel d’offre parmi vous, pour dessiner la boîte de chocolats qui viendra récompenser nos héros… Applique-toi car elle sera également vendue sur la boutique de l’Elysée ! (Et si tu mentionnes sur la boîte le pays d’origine du chocolat… fais le bon choix!)

A vos crayons !

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie !