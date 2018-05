Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Maxime de Rostolan, fondateur des Fermes d'Avenir. Il apparaît dans le documentaire "On a 20 ans pour changer le monde" d'Hélène Médigue.

Maxime de Rostolan passe sa jeunesse à Boulogne-Billancourt mais il ne se sent pas à l'aise « au milieu des fils de... ». Après une prépa mathsup à Janson de Sailly (Paris), il intègre les écoles polytechniques de Toulouse et de Sâo Paulo (Brésil). Il devient alors ingénieur chimiste. En 2007, il est embauché par Louis-Albert de Broglie pour éditer une collection de supports éducatifs sur le développement durable pour la maison Deyrolle, une institution spécialiste de la taxidermie et éditeur de planches pédagogiques donc. Après la lecture du livre Biomimétisme de Janine Benyus, c'est la révélation : il prend conscience que l'agriculture est la clé pour lutter contre le dérèglement climatique, et qu'il faut changer notre mode de production intensif ayant massivement recours aux engrais chimiques et aux produits phytosanitaires, en prenant exemple sur la nature. Commeil n'a « jamais planté une tomate » en tant que Parisien, il passe un BPREA (brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole) pendant 18 mois en 2013-2014, et il va en observation dans une ferme normande, lieu pilote de la permaculture. En 2014, Louis-Albert de Broglie, le Prince jardinier, lui confie 1,5 hectares près de son château de la Bourdaisière, pour qu'il puisse prouver in situ que l'agro-écologie est plus rentable que l'agriculture conventionnelle. Il compte à présent étendre le réseau de votre association Fermes d'avenir.

Au sommaire de cette émission :

La fin de l'Exit-Tax

Néo-ruraux et agriculture urbaine

tout nu au musée

