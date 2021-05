Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'auteur-compositeur-interprète Ours, pour la sortie prochaine de son quatrième album intitulé "Mitsouko", dont les premiers singles sont déjà disponibles : "La 5ème Saison" et Petit Jeu" en duo avec son ami de toujours -M-.

Biographie

Alors que tout le destinait à devenir musicien, Ours entreprend dans un premier temps des études d’arts appliqués afin de se lancer dans la communication visuelle et le graphisme, notamment sur internet. Il créé ainsi plusieurs sites internet dont celui de son père. Il débute cette carrière de web designer à Londres, période durant laquelle il fait également de la musique : il est guitariste au sein de deux groupes locaux. Mais pour l’instant, la musique reste un simple passe-temps, et c’est son frère qui semble reprendre le flambeau. C’est au tournant des années 2000 que Charles Souchon s’oriente doucement vers la composition et l’écriture, tout en continuant ses activités de graphiste.

En 2007, il signe son premier album, Mi, dont le premier extrait est le titre Le Cafard des fanfares, récompensé à plusieurs reprises. Ours part alors en tournée pour plus de 170 concerts : il devient officiellement chanteur-auteur-compositeur.

En octobre 2009, il forme un duo avec la chanteuse Lily Allen avec le titre 22. Cette chanson rencontre un succès considérable.

En avril 2011, Ours sort son deuxième disque El.

Ours compose ou écrit également pour d'autres artistes tels que : Hollysiz (Daisy Duke), Grand Corps Malade (La traversée en duo avec Francis Cabrel), Daby Touré, Ben Ricour, Claire Keim (Ça dépend), Pierre Souchon, Zaz...

En juin 2017 après 6 ans d’absence, il sort le clip de Jamais su danser, premier single de son troisième studio intitulé “POPS” qui parait à l’automne suivant.

Actualité

Un 4ème album en préparation : Mitsouko

Après une première trilogie d’albums MI, EL et POPS qui fait sourire, Ours prépare un quatrième album studio intitulé Mitsouko composé de 13 chansons qui sera disponible prochainement.

Le titre de cet album fait bien évidemment hommage au groupe mythique : à leur énergie, leur folie et leur liberté. Cet album est porté par un grand bouleversement dans la vie du musicien : la paternité, sa “plus grande œuvre" comme il le précise. Autre bouleversement qu’exprime ce disque : le passage à la quarantaine.

Dans cet album, Ours n’est pas le seul parolier : on y trouve les mots de Barcella et Pierre Dominique Burgaud. Mais également de nombreuses collaborations avec notamment Romain Preuss, Antoine Chance et -M- ...

Pour patienter, les deux premiers singles sont disponibles :

