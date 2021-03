Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le groupe de musique nantais Cabadzi pour la sortie de leur nouvel album "Burrhus".

Olivier Garnier et Victorien Bitaudeau, membres du groupe nantais Cabadzi, février 2021 © AFP / Joel Saget

Biographie

Mêlant instruments à corde, hip-hop, trompettes et slam donnant naissance à un univers atypique qui ne ressemble à aucun autre. Interprète de la violence sociale de notre époque tout en puisant dans les arts de la rue. Ce groupe définit sa musique comme “un joyeux bordel qui se fout des codes et des cadres”.

Le groupe Cabadzi se compose de 5 musiciens : Olivier Garnier, dit Lulu (slam et écriture); Jonathan Bauer dit Jo (cuivres et guitare); Victorien Bitaudeau dit Vikto (beatbox); Anne Berry (violon, chant, basse) et Pierre Thary (trompette, basse, violoncelle).

Issu d’une troupe de cirque contemporain fondé par Olivier Garnier, ce groupe nantais débute une carrière musicale en mars 2009 via leur premier opus intitulé “Emeutes de souffles”. En 2010, Cabadzi est nommé “Découvertes du Printemps de Bourges”. S’en suit une participation à la tournée Hos Ayas (festival de musiques franco-mongoles). C’est durant cette itinérance qu’ils rencontrent le groupe Altaï Khangaï. C’est avec ce dernier qu’ils enregistreront le morceau donnant le titre à leur premier album Digère et recrache. Cet album sera défendu sur scène lors de nombreux festivals et distingués par plusieurs prix.

Cabadzi effectue une tournée comprenant plus de 100 dates : Printemps de Bourges, Francofolies de la Rochelle, Festival Jersey Live... Cette tournera prendre fin en Colombie où ils effectueront 11 concerts durant le mois de septembre 2013.

En octobre 2014 sort leur deuxième album Des Angles et des Epines qui a pour single le titre Cent fois.

En 2017, Cabadzi sort un troisième album intitulé "Cabadzi x Blier". Ce projet original part d’une envie d’adapter en chansons et beatbox sur fonds de musique électro-hip-hop, les dialogues cultes de l’ensemble de l’œuvre cinématographique de Bertrand Blier soit 18 films. On retrouve ainsi des répliques des fils suivants : Buffet froid, Les Valseuses, Tenues de soirée... Cette album-concept sort le 22 septembre 2017 et se compose de 11 titres.

On a dactylographié les dix-huit films de Bertrand Blier pour faire un dictionnaire de punchlines

Actualité

Un nouvel album : Burrhus

Ce quatrième album, en référence au psychologue et penseur américain Burrhus Frederic Skinner, s’accompagne d’une série de six épisodes vidéo, deux sont déjà sortis. Légèrement dystopiques, ces vidéos questionnent les nouvelles technologies, l’aliénation aux réseaux sociaux, au capitalisme etc.

Retrouvez toutes leurs vidéos ici.

Au sommaire de cette émission

La propagande passe désormais par les influenceurs : youtubeurs ou vedettes de télé-réalité permettent d’offrir un vernis cool à Macron, grâce à McFly et Carlito ou à Dubaï qui en a fait une stratégie politique… Gare aux influenceurs qui se font passer pour des tocards...

Depuis un an, il est assez rare que spontanément on réponde au « ça va ? » de courtoisie, par un « Je suis au top! ». Les psychiatres avertissent depuis des mois sur l’urgence de la santé mentale des français, les cabinets de psys s’engorgent et ceux qui ont pas rendez-vous regardent religieusement En Thérapie sur Arte. Bref, nous ne sommes qu’un cri…

Un Français sur trois vit dans la peur… de manquer de batterie de téléphone… une phobie ultra-moderne, la peur de rater un appel, la peur d’être perdu sans GPS et pour 4% des sondés, la peur de ne pas pouvoir tweeter ou faire une story Instagram...

Retrouvez également toute l'équipe de Par Jupiter !

La chronique de Aymeric Lompret : Retour de Côte d'Ivoire

: Retour de Côte d'Ivoire La chronique de Mélanie Bauer : Burrhus, le nouvel album de Cabadzi

: Burrhus, le nouvel album de Cabadzi La chronique de Guillaume Meurice : Chômage, enfin des solutions !

La programmation musicale

VAMPIRE WEEKEND - Unbelievers

CABADZI - Périphérie

N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission