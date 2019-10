Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Patrick Braoudé, acteur, scénariste, réalisateur, bref une des valeurs sures de la comédie française, enviées par Hollywood ! Connu pour ses comédies flirtant avec des sujets de société, il est à l'affiche de "Père ou fils" de Clément Michel au Théâtre de la Renaissance.

Patrick Braoudé, ici en 2013, est invité de Par Jupiter ! © Getty / Foc Kan

Quel est le point commun entre la carrière de vétérinaire et celle d'acteur et réalisateur ? Patrick Braoudé !

En effet, sa vocation initiale est celle de soigner et de chérir les animaux : il sera d'ailleurs vétérinaire pour faire plaisir à ses parents. Or, pendant ces sérieuses études, il a une révélation : en écrivant et en montant Du ronron dans les blinis, anecdote d'un chat rançonné, il se fait remarquer.

Vers 30 ans, la décision est prise : il laisse tomber son cabinet et s'implique dans les comédies, qu'il truffe de notes sur l'actualité et de références à Louis de Funès, à la Comédie-Française et aux comédies américaines.

En 1990, Génial, mes parents divorcent ! s'intéresse à ce fait de société, de plus en plus répandu et donne la parole aux enfants et aux femmes.

Trois ans plus tard, il tisse des rapports entre grossesse et paternité dans Neuf mois. Le film sera relu à la sauce américaine en 1995, avec Hugh Grant, Robin Williams, Julian Moore et Tom Arnold au casting !

J’adore ce moment de me laisser porter par le metteur en scène.

Dans la même lignée, il se penche sur la fécondation in vitro en jouant dans XY en 1996 avec Clémentine Célarié. Et la même année, il réalise Amour et confusions sur les thèmes du désir, de la sexualité et des rapports hommes-femmes.

Enfin, Patrick Braoudé est souvent sollicité pour interpréter des rôles de président, à l'instar d'Un homme d'Etat de Patrick Courrège en 2013, de La dernière campagne de Bernard Stora et de Ils sont partout d'Yvan Attal.

A propos de "Père ou fils" actuellement au Théâtre de la Renaissance, il évoque :

C’est vraiment un père et un fils qui se détestent et le destin va leur jouer un tour : ils vont être projetés dans le corps de l’autre, avec tous les tracas que cela peut causer.

Sommaire

150 Français ont été tirés au sort pour former une Convention citoyenne et trouver des solutions au changement climatique. Si cela vous laisse perplexe, dites-vous qu’il y a déjà là une innovation démocratique… dont voici le modus operandi…

La PMA pour toutes ayant été adoptée en première lecture à l’Assemblée, ses opposants se réveillent. Ce week-end, un défilé est prévu… Attention, La Manif pour tous est de retour…

Dix livres sur Jacques Chirac sont sortis cette semaine. Et ce n’est que le début… il y en aura aussi de plus récents pour Noël. Est-ce que ça relève du protocole de l’hommage ou de celui du commerce ?

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter !" avec :

La chronique d'Isabelle Sorente : Cheveux d'or

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : Titiou Lecoq, Honoré et moi, éditions L'Iconoclaste

La chronique de Christine Gonzalez : Les nouvelles séries Deadflix

La chanson de Frédéric Fromet : Chanson pour la Normandie