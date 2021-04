Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud et Alex Vizorek ont reçu Roberto Alagna pour son nouvel album "Le Chanteur" et Sabine Wespieser, fondatrice et directrice de la maison d'édition indépendante éponyme.

Roberto Alagna

Roberto Alagna naît le 7 juin 1963, à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, dans une famille d'immigrés siciliens. Son père, maçon, et sa mère, couturière, l'inscrivent au solfège à ses 10 ans, au Conservatoire national de musique du Raincy ainsi qu'à des cours de guitare. A la maison, Roberto Alagna grandit en musique avec un père qui chante tout le répertoire des chansons populaires et traditionnelles et une mère passionnée d'opéra. C’est à 15 ans qu’il se rend compte qu’il a une voix hors norme, en rencontrant Raphaël Ruiz, un professeur de chant.

Lorsque j'étais gamin, j'étais au café, je jouais au babyfoot puis j'allais au cours de chant. Mes copains se foutaient de moi et m'appelaient "opérette".

Le Chanteur, son nouvel album

Pour la première fois de sa carrière, Roberto Alagna consacre un album tout entier à la grande et belle chanson française. Entre swing, jazz, jazz manouche, lamento, valse et tango, l’album compte de nombreuses mélodies que nous connaissons et avons fredonnées, telles que "La Chanson des vieux amants", "Padam, Padam", "Les feuilles mortes", "Mon pot’ le gitan", ou encore "Adieu mon pays".

Sabine Wespieser

Enfant unique et solitaire, Sabine Wespieser a grandi dans la banlieue de Mulhouse. Depuis toujours, bonne élève et lectrice avérée, elle découvre sa passion pour le verbe grâce à la Chartreuse de Parme, roman de Stendhal conseillé par sa mère lorsqu'elle avait de 15 ans.

Après un cursus classique khâgne / hypokhâgne à Strasbourg, elle passe le Capes de lettres classiques en 1986, et enseigne le grec et le latin au lycée de Gertwiller. En 1987, elle se retrouve en Moselle dans un collège, et découvre qu'elle n’a pas “la fibre pédago”. C’est ainsi, qu’elle envisage une réorientation et se lance dans l'édition. Âgée de 26 ans, elle se retrouve en stage chez Hubert Nyssen, fondateur d’Actes Sud. L'année suivante, ce dernier a besoin d’une assistante : Sabine Wespieser saisit l’opportunité.

Je passe mon temps à changer de vie en lisant et en éditant les textes des autres.

Après douze ans passés chez Actes Sud, Sabine Wespieser crée sa propre maison, en quête d’indépendance et d’une “petite structure où l’on reste proche des textes”. Le 11 septembre 2001, elle créé la maison d’édition éponyme. Elle publie dix livres par an, dont certains ont connu un vif succès : Terre des oublis de Duong Thu Huong, L'Histoire de Chicago May de Nuala O’Faolain, et Le Canapé rouge de Michèle Lesbre.

Sabine Wespieser a finalement gagné son pari : privilégier la qualité plutôt que la rentabilité lorsque la décennie appelle à la surproduction.

Au sommaire de cette émission

Chaque 1er de l’an, l’Orchestre philharmonique de Vienne nous offre son concert du Nouvel an, et c’est assez réjouissant ! Mais cette année, le trompettiste Ibrahim Maalouf a regretté sur Twitter le manque de diversité dans les orchestres, un manque qui ne serait pas lié à une discrimination raciale lors des auditions selon lui, mais bien à une discrimination sociale pour accéder à la musique…

Un restaurant vegan vient de gagner sa première étoile ! Situé à Arès en Gironde, le restaurant ONA (pour "Origine Non Animale") a décroché sa première étoile Michelin. Une belle récompense pour la cheffe Claire Vallée, qui a ouvert ce restaurant en 2016.

RTL et M6 sont à vendre, les chaînes vont passer d’un groupe à un autre parce que leur propriétaire allemand, Bertelsmann, vient de racheter une grande maison d’édition américaine… Ça s’appelle la “concentration”...

Cette pandémie est aussi un fléau pour la langue française, comme pour toutes les langues d’ailleurs. Le premier nouveau mot de 2021, c’est “Vexxie”, qui désigne les autoportraits de personnes vaccinées : “Vexxie”, c’est la contraction de “vaccin” et de “selfie”...

