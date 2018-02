Charline et Alex reçoivent Jean-Charles de Castelbaljac. Il expose ses oeuvres à la Galerie Magda Danysz jusqu'au 17 mars prochain.

Jean-Charles de Castelbajac en juillet 2017 © Getty / Foc Kan

Jean-Charles de Castelbnajac développe sa passion pour le dessin alors qu'il est en pension. A 18 ans, il crée sa première ligne de prêt-à-porter féminin au sein de l’entreprise de couture de sa mère, puis il fonde sa propre société au début des années 80.

Il habille Madonna, Beyoncé et le Pape Jean-Paul II pour les JMJ… Il est le créateur du pull Shiva à six manches et du poncho à deux places.

Puis il quitte les podiums pour se lancer dans la peinture.

Au sommaire de cette émission :

Le gouvernement réorganise la fonction publique en mode entreprise pour plus de performance

Andy Warhol va être exposé au Vatican !

Secret des affaires versus information

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique de Roukiata Ouedraogo

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : Coeurs à gratter, de Sophie-Marie Larrouy

Le reportage de Guillaume Meurice

Programmation musicale :

The Neville Brothers, "Yellow Moon"

MC Solaar et Maureen Angot, "Super Gainsbarre"

