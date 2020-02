Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le réalisateur Léo Karmann pour son film "La dernière vie de Simon", co-scénarisé avec Sabrina B Karine. Une histoire touchante qui, à peine sortie en salles, agrège de nombreuses distinctions...

Très tôt, Léo Karmann a eu envie de raconter des histoires. Influencé par Steven Spielberg, mais aussi James Cameron et Robert Zemeckis, il fait le pari du cinéma fantastique.

Né en 1989, le réalisateur français forge son imagination dès l'âge de 8 ans avec "Hook", un film qui lui donne l'envie de transmettre des histoires par le prisme de la fiction. Au collège, il se dit que ce serait pratique s’il avait une caméra à la place des yeux.

Son dernier film retrace l'histoire d'un jeune orphelin, Simon, dont le rêve est de trouver une famille prête à l'accueillir. Mais Simon n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée...

C’est un film qu’on peut faire à trente ans et même un peu plus tôt. Il faudrait plus de réalisateurs de 20-30 ans.