Au sommaire de cette émission

La chronique de Juliette Arnaud : Les Faux-fuyants - Sagan (3)

Les Faux-fuyants - Sagan (3) La chronique de Christine Gonzalez : La Folie des grandeurs

La Folie des grandeurs La chanson de Frédéric Fromet : Leur « travail » c'est de chanter

Leur « travail » c'est de chanter La chronique de Thomas Croisière : Rocky IV de Sylvester Stallone

Rocky IV de Sylvester Stallone La chronique de Waly Dia : Labos, pauvreté et féminisme

Labos, pauvreté et féminisme La chronique de Djubaka : Femi et Made Kuti

Les exercices

Alex Vizorek

Cela fait 1 an que l'on vit au rythme du Covid. Le mot de "lassitude" revient souvent dans les discours. Peux-tu nous donner un synonyme original de "lassitude" pour nous aider à ne pas répéter tout le temps la même chose ?

A. La bravititude

B. La faitchier-tude

C. La discours de Jean-Marc Ayraultitude

D. La fourbure

Charline Vanhoenacker

La dotation annuelle des députés vient d’être augmentée de 15% “à cause du Covid”, justifie Eric Ciotti. L’enveloppe qui permet de payer les taxis, les fournitures de bureau et le courrier passe donc de 18.950 euros annuels, 21.700 euros. D’après toi, qu’est-ce qui justifie une telle augmentation ?

A. Maintenant qu’il faut aérer les pièces et qu’on est en hiver, l’encre gèle

B. Maintenant qu’il faut aérer les pièces et qu’on est en hiver, avec le vent, les feuilles s’envolent, il faut agrafer les feuilles

C. A cause du gel et des agrafes, les risques de blessures nécessitent l’achat de mercurochrome et de sparadrap

D. L’augmentation de 15% est parfaitement justifiée par le plan Marshall des fournitures de bureau prévu dans ce qu’on appelle communément “le projet de loi attache-trombones"

Alex Vizorek

Donald Trump a démissionné du syndicat des acteurs américains, ce qui nous permet de découvrir qu’il en faisait partie. Mais ce n’est pas le seul politique à faire partie d’un syndicat : Roselyne Bachelot aussi, mais lequel ?

Le concours de dessin

Cette semaine, à l’Assemblée, un député a qualifié une députée de “Poissonnière”. Pourtant une députée ne vend pas de poisson, elle rédige des projets loi, elle débat et elle vote des lois. Afin d’aider ce pauvre député accusé de sexisme, aide-nous à prouver que “poissonnière” n’est pas un propos sexiste, et dessine des projets de lois panés avec un filet de citron, des filets d’amendements au beurre blanc ou des rillettes de questions au gouvernement… Si c’est un peu sec, ajoute un peu d’aïoli.

La programmation musicale

LA FEMME - Cool colorado

THE WHO - Magic bus

