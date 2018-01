Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Baptiste Lecaplain, à l’affiche de « La monnaie de leur pièce » d’Anne Le Ny, en salles le 10 janvier

Baptiste Lecaplain au festival du film de Cabourg en juin 2017 © Getty / Sylvain Lefevre

En 2007, Baptiste Lecaplain monte à Paris et débute dans le stand up, se faisant remarquer avec "Baptiste Lecaplain se tape l’affiche", son premier spectacle. Entre 2008 et 2014, il enchaîne les dates à guichets fermés. C’est sur une de ses représentations que Kyan Khojandi le repère et lui propose un rôle dans la mini pastille Bref, diffusée sur Canal+ en 2011 où il y joue Baptiste, le colocataire perturbé. Son premier rôle au cinéma, il le doit à Géraldine Nakache, pour son deuxième film, Nous York.

Au sommaire de cette émission :

Une loi contre les fake news ?

Sur les pavés, la pub : un décret paru au Journal officiel autorise la publicité éphémère sur les trottoirs dans trois villes-tests : Lyon, Nantes et Bordeaux. Mais les villes n'ont pas dit leur dernier mot

Sur les réseaux, largue-moi si tu peux ! Se séparer dans la vraie vie, c'est possible. mais couper tout lien sur les réseaux sociaux, c'est plus compliqué...

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique musicale de Djubaka

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : Grand Frère, de Mahir Guven (ed. Philippe Rey)

Le reportage de Guillaume Meurice

Programmation musicale :

N'hésitez pas à liker la page facebook de "Par Jupiter"