Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'ancien gardien de phare Louis Cozan pour la réédition de son livre "Un feu sur la mer, mémoires d'un gardien de phare" chez Les Iliennes.

Dans son récit, l'ancien gardien de phare, Louis Cozane, se rappelle notamment de Kéréon qui s'élève sur le récif de Men Tensel en mer d'Iroise © AFP / GRIMBERG DIDIER / HEMIS.FR

Dans sa famille, on est gardien de phare depuis 1806... Louis Cozan quitte son île à 14 ans pour l’école maritime de l’Aber Wrac’h. Ensuite, il navigue sur des pétroliers avec la marine marchande jusqu’à l’âge de 20 ans. Pour des raisons de santé, il se retrouve mécanicien. Mais il sent bien que ce n’est pas sa vocation. Pendant son service militaire, il cherche une autre voie et rencontre un parent gardien du phare du Stiff. Il intègre le service des Phares et balises en 1968. Après ce poste, il veillera sur le très important phare de Kéréon, où il sera le dernier gardien et aussi sur celui du Créac’h de l’île de Sein.

Louis Cozan est l'un des derniers gardiens de phare puisque la profession de gardien de phare n'existe plus aujourd'hui… Dans la réédition de son livre Un feu sur la mer, mémoires d'un gardien de phare aux éditions Les Iliennes, il témoigne de sa vie dans les phares de la mer d’Iroise, aux abords de l’île d’Ouessant. Il nous invite dans ses souvenirs et nous partage ce choix d'une vie entre terre et mer, au service des bateaux.

On démarre 2021 avec un divorce : le Brexit. Et comme dans tous les divorces, ce sont les enfants qui trinquent : ici, les pêcheurs normands et bretons, qui attendent toujours l’autorisation pour aller pêcher dans les eaux des îles anglo-normandes…

Le Vendée Globe : les premiers ont franchi le Cap Horn ! En ce début d'année, les marins sont bien les seuls à avoir un cap…

La préposition "sur" tend à remplacer toutes les autres… "On va sur Paris, "Là, on est sur un confit d'oignons", etc. Mais où sont passés les prépositions "à", "de" et "pour" ?

