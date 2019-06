Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Thomas Lilti

Thomas Lilti, médecin généraliste, réalisateur et scénariste le 25 août 2018 à Angoulême pendant le festival. © AFP / Yohan BONNET

Thomas Lilti, médecin, réalisateur et scénariste, s'est fait connaitre en 2014 avec son film "Hippocrate". De film en film, il explore l’univers médical : "Médecin de campagne" en 2016 avec François Cluzet, et "Première année" en 2018 avec Vincent Lacoste. Il participe à la 8ème édition de l’action « Un artiste à l’école ». Comme une vingtaine d’auteurs et artistes, il va à la rencontre de la nouvelle génération d’élèves dans son ancien lycée. Il sera le 6 juin, au lycée Pierre Corneille à La Celle Saint-Cloud.

Sommaire

80 services d’urgences sont en grève dans le pays, tandis qu’à l’hôpital Lariboisière à Paris, les urgentistes se sont mis en arrêt maladie, car ils sont assignés à travailler avec un brassard en cas de contestation, l’arrêt maladie est donc le levier du désespoir…

Avec la fin de Game of Thrones, « déprime is coming » titre le magazine Society, qui explique le deuil que constitue la fin d’une série quand elle duré huit saisons… Au lendemain de l’épilogue, le pain n’a plus le même goût…

L’argent de poche donné aux enfants, c’est le premier apprentissage de l’épargne, de la gestion de ses petits sous. Mais comment on apprend à donner aux enfants ? Et est-ce que ce n’est pas par là qu’il faudrait commencer ?

Retrouver l'équipe de "Par Jupiter !" avec

Le moment Meurice : le lobby du plastique, c'est fantastique !

La chronique de Thomas VDB : Prévention canicule

La chronique d'Hippolyte Girardot :

