Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le chanteur, danseur et acteur M. Pokora pour la réédition de son huitième album "Pyramide" accompagné d'une tournée depuis le 5 octobre. Une date est d'ailleurs prévue à l'Accorhotel Arena le 26 novembre, parmi d'autres en région, notamment Marseille, Limoges, Caen...

Matt POKORA à Strasbourg en avril 2019 © Maxppp / ARNAUD DUMONTIER

Matthieu Tota est le fils d'un père d'origine polonaise et footballeur professionnel, et d'une mère alsacienne, secrétaire comptable à la Banque de France.

Pendant longtemps, il a voulu suivre les pas de son père mais n'est pas sélectionné : il se tourne alors vers la musique comme exutoire. Pendant son adolescence, il fait d'ailleurs partie du groupe de R'n'B "Mic Unity" avant de voir sa carrière démarrer avec le télé-crochet "Popstar" dont il sort vainqueur en 2003. Il est ainsi choisi pour former le groupe "Linkup" aux côtés de Lionel et Otis.

En tant qu'artiste, il faut se remettre en question à chaque album et de surprendre les gens.

En 2004, il débute sa carrière solo sous le nom de "Matt Pokora" avant de modifier son nom de scène en raison d'un litige avec un autre chanteur dénommé "Matt" également. Il adoptera définitivement "M. Pokora".

Sa cadence de création musicale est effrénée : pratiquement chaque année, voire tous les deux ans, il sort un album, suivi de la promotion et d'une tournée. Face à ce rythme, il avoue songer à reconvertir sa carrière de chanteur en celle d'acteur (il a notamment joué dans le téléfilm "Le Premier oublié" au côté de Muriel Robin dernièrement).

Pour faire seize ans de carrière, il faut forcément que le public suive.

Celui qui a interprété Robin des Bois dans une comédie musicale a aussi sorti un album de chansons de Claude François avec qui il avoue entretenir une "filiation naturelle" selon ses termes.

On l'a vu, par ailleurs, à la télévision, comme candidat puis juré dans l'émission "Danse avec les stars" et "The Voice".

