Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l’auteur-compositeur-interprète Ben Mazué pour la sortie de son quatrième album « Paradis ».

Biographie

Ben Mazué, né Benjamin Mazuet à Nice dans les Alpes-Maritimes le 24 janvier 1981 d’une mère professeure de français et d’un père architecte, est un auteur-compositeur-interprète et musicien français.

Ben Mazué a deux soeurs, nés en Afrique, et est le troisième enfant de la famille. Il a passé son enfance entre la Provence, les voyages sous les tropiques - Madagascar, La Réunion, la Tanzanie, le Kenya - et l’Amérique. Durant son enfance, sa famille s'installe à Paris. À l'adolescence, il choisit de rester dans la capitale alors que ses parents retournent dans le sud (il n’a alors que 16 ans).

Il fait ensuite des études de médecine, avant de se lancer dans la musique à 25 ans. Il se lance d'abord dans le rap et le slam, se produit dans les bars en duo, puis intègre le groupe La Plage. Le prix SACEM des découvertes lui est attribué lors de l'édition 2006 du Festival Jacques Brel de Vesoul. Lauréat du prix Paris Jeunes Talents en juin 2008, puis du FAIR en 2010, il enchaîne les spectacles en première partie de Anis, Tété et Hocus Pocus. Ben Mazué donne également de très nombreux concerts à titre personnel, notamment au Printemps de Bourges et aux Francofolies. Terrain d'entente, son premier EP 5-titres sort en 2007. Il est suivi d'un second EP en 2010.

Ben Mazué signe un contrat avec le label Columbia, filiale de Sony Music. Son premier album paraît en octobre 2011. En 2015, il apparaît sur l'album collectif de Grand Corps Malade Il nous restera ça avec son titre La Résiliation. Son troisième album, La femme idéale, sort le 14 septembre 2017 chez Columbia/Sony Music. Cet album est certifié disque d’or. Ben Mazué a été récompensé au Grand prix SACEM 2019 : il a gagné le prix Francis Lemarque de la révélation.

Ben Mazué est par ailleurs auteur-compositeur, et a notamment écrit des chansons pour Axelle Red, Fréro Delavega, Pomme, Patricia Kaas, Arcadian, Benjamin Siksou, Tom Frager, ou Grand Corps Malade. Il a aussi écrit l’EP C’est ma chance, pour Abi Bernadoth, le gagnant The Voice 2020.

Nouvel album « Paradis »

Son quatrième album Paradis sort le 6 novembre 2020. Cet album a été écrit à la Réunion, il est coréalisé avec Guillaume Poncelet, mixé par Olivier Leducq, enregistré au studio de Ben Mazué dans le 18ème arrondissement à Paris. Trois duos y sont présents, avec Poupie, Jérémy Frerot et Anaïde Rozam. Il sera en tournée pour ce nouvel album.

Je parle plus de rupture dans Paradis que dans Femme idéale. Souvent, dans mes albums, je parle des grands virages de la vie (enfants, deuil, traumatismes positifs et négatifs) et j’essaie toujours de trouver un angle qui soit réjouissant. Il y a quelque chose de réjouissant dans la rupture qui est le fait de tourner la page.

Les chansons de ce quatrième album, il les a écrites en marchant :

Je trouve que (lorsque l’on) marche, on se laisse traverser par les pensées. Je me sens beaucoup plus créatif en marchant.

