Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Michèle Torr, chanteuse phare de la variété française des années 1960. Riche de ses 70 disques 45 tours, de ses 30 albums, de ses 26 CD, de ses quelques 480 titres et 30 millions de disques vendus dans le monde, elle sort un nouvel album intitulé "Je vais bien".

La chanteuse Michèle Torr en concert au Zénith du Grand Nancy 19 janvier 2018. © Maxppp / Alexandre MARCHI/PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN

Issue d'une famille modeste, Michèlle Tort (rebaptisée Michèle Torr pour la scène) a bénéficié du soutien inébranlable de sa mère pour percer dans la musique, elle qui rêvait de devenir chanteuse.

Cette interprète emblématique des "yéyés" grandit en écoutant Edith Piaf dont elle reprendra les trémolos et certaines techniques vocales.

En 1962, elle décroche le premier prix d'un radio-crochet face à Mireille Mathieu lui permettant d’assurer la première partie de Jacques Brel lors d’un concert au Palais des Papes. C'est à ce moment là qu'elle décide de poursuivre dans la chanson et de se professionnaliser.

Par deux fois, elle participe au concours de l'Eurovision, la première en 1966 pour représenter le Luxembourg avec le titre "Ce soir je t'attendais" et la seconde fois pour la Principauté de Monaco avec "Une petite française", une des meilleures chansons de sa carrière, classée 4e au concours.

En 1978, elle connaît un succès retentissant avec "Emmène-moi danser ce soir", morceau-titre de l’album vendu à 3 millions d’exemplaires.

En 2015, elle fête ses 50 ans de carrière en sortant son album Diva comportant des chansons offertes par Charles Aznavour, Alice Dona et Georges Chelon, aux côtés d'une reprise de Charles Dumont et de titres plus personnels.

Pour l'année 2020, elle participera à la "Tournée Âge Tendre" avec 53 dates dans toute la France et en Belgique.

Sommaire

On a un nouveau ministre ! Il s’appelle Jean-Paul Delevoye, il va s’occuper des retraites et il a 72 ans. Alors, travailler après 70 ans, est-ce un privilège ou une nécessité ? A quel moment laisser la place aux jeunes ?

La justice vient de sauver Maurice, le coq. Sa propriétaire était assignée devant un tribunal parce que Maurice causait des nuisances sonores dans le voisinage. Maurice chante-t-il en zone urbaine ou en zone rurale ? Nombreux sont les contentieux de la sorte…

L’événement musical à la fin des vacances, c’est la mise en ligne des chansons de Jean-Jacques Goldman sur les plateformes de streaming. Il était le dernier chanteur réfractaire en la matière. Et quand Clara Dupont-Monod a appris la nouvelle…

Retrouvez l'équipe de "par Jupiter !" avec :

La carte blanche de Max Bird : Demandons conseil aux Aliens !

La chronique littéraire de Clara Dupont-Monod : Eden de Monica Sabolo : un roman blond et mélancolique

Le moment Meurice : Villani for Paris

La chanson de Frédéric Fromet en duo avec Alex Vizorek : Emmène-la danser ce soir