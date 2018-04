Charline & Alex reçoivent Lionel Naccache, neurologue et auteur de "Parlez-vous cerveau?"

Portrait du neurologue Lionel Naccache, 2010 © AFP / DRFP/Leemage

Mémoire, émotions, conscience, langage…, les sciences du cerveau ont la particularité d’éclairer un domaine qui nous parle, mais dans une langue que nous ne parlons pas ! Une langue étrangère truffée de mots abscons : glie, synapse, récepteur membranaire, hippocampe, mémoire épisodique, cortex…, autant de termes qui se dressent comme un mur entre notre cerveau et nous.

Avec « Parlez-vous cerveau ? », faites enfin tomber ce mur en vivant une expérience qui tient autant de la leçon de choses cérébrales que des aventures extraordinaires de Monsieur (ou Madame) cerveau. Une expérience inédite et jubilatoire pour un bilinguisme non moins inédit : « Parlez-vous cerveau ? » ou comment devenir bilingue français-cerveau ! Ce livre est né d’une série estivale qui a réuni des millions d’auditeurs sur France Inter. De la radio au livre, le plaisir originel est intact, et l’écriture enrichie fait résonner ces mots du cerveau dans une comédie humaine dont chacun d’entre nous est le personnage principal.

Au sommaire de cette émission :

- Dans la tête de Gérard Collomb

- Une start-up veut télécharger votre cerveau...

- Comment l'addiction aux notifications des smartphones ruine notre quotidien

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

L'actualizik de Thomas VDB

L'interview posthume par Christine Gonzalez : Soirée sous haute tension dans "The Voice of the au-delà"

La chanson de Frédéric Fromet

Programmation musicale :

Jacques Higelin - Tête en l'air

Christine & The Queens - Amazoniaque

N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission