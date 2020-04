"Par Jupidémie !", c'est l'assistance publique de la rigolade qui tient permanence tous les jours. Un 14ème numéro ce lundi placé sous la devise “Un seul être vous manque, et il suffit de le skyper”, signée Alphonse de Lamartine de la Sillicon Valley)

Charline, Aymeric, Hippolyte, Juliette, Guillaume et Alex : Par Jupidémie ! © Radio France / Thomas Croisière

Au sommaire de ce lundi 14ème numéro de "Par Jupidémie !" :

La chronique culinaire d'Aymeric Lompret : La soupe aux cinq légumes

La leçon de Juliette Arnaud : La princesse de Clèves, Madame de La Fayette, Tome 1.

La chronique de Djubaka : Burning Spear, Marcus Garvey

Le Moment Meurice : les confinés du jour. Aujourd'hui les questions adressées à Guillaume Meurice sont : Frank, Hugues, Didier

La chronique de Hippolyte Girardot : Le bureau des légendes, saison 5

La programmation musicale

Barbagallo : Ne me réveillez pas

Martha Reeves / The Vandellas : Nowhere to run

Rachid TAHA : Aïta

Les exercices de "Parjupiclasse !"

L'exercice de Charline Vanhoenacker

Hier, “Le Parisien / Aujourd’hui en France” proposait en une quatre hommes blancs de plus de 50 ans, pour raconter le « monde d’après ». A la vue de cette une, à quoi le monde d’après peut-il ressembler ?

A. A rien

B. Au patriarcat avec une calvitie

C. A un monde qui aurait légèrement loupé la vague féministe des dernières années

D. Peu importe, de toute façon, on va tous crever

L'exercice de Guillaume Meurice

La première semaine de vacances scolaires a débuté samedi pour la zone C. C’est donc l’occasion de réviser un peu les zones A, B et C. Alors dites-moi quel site est dans quelle zone ?

A. L’appartement de Gabriel Matzneff

B. Disneyland Paris, il peut y avoir un gros indice dans le nom

C. La résidence des Fillon... il peut y avoir plusieurs réponses

L'exercice d'Alex Vizorek

Samedi matin, au moment de commenter les 3 minutes de silence des Chinois pour les victimes du Covid, un journaliste de BFM TV a dit : “Ils enterrent des Pokémon”. Traiter les Chinois de Pokémon c’est :