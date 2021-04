Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Jean-Baptiste Guillot, le fondateur du label indépendant de rock "Born Bad Records" devenu mythique dans le paysage musical français…

Biographie

N'ayant aucune connexion dans le secteur musical, Jean-Baptiste Guillot débute par la création de ses propres compilations. Puis, de stage fastidieux à emploi subalterne, et de poste en poste, Jean-Baptiste Guillot atteint son “rêve” : il nommé Directeur Artistique chez EMI. En pleine crise du disque, il est licencié en 2006 mais profite d'une charrette" pour reprendre sa liberté et fonder son propre label indépendant : Born Bad Records, désormais une institution essentielle du rock français. Ce label a la particularité d’être associé au disquaire mythique de la rue Saint-Sabin dans le quartier de Bastille à Paris, monté par Iwan Lozach et Mark Adolph en 1998.

Born Bad Records accompagne bien évidemment des groupes français actuels, mais effectuent également de nombreuses rééditions thématiques d'œuvres d'artistes français passés inaperçus en leur temps.

Actualité

Le 5 mars 2021 sortait “WIZZZ FRENCH PSYCHORAMA 1966/1974 VOLUME 4” : une compilation qui regroupe une sélection de raretés de la période 1966 à 1974 de la pop francophone.

Au sommaire de cette émission

Le chiffre d’affaires de la vente par internet en France a atteint 112 milliards d’euros l’an dernier… Mais c’est qu’il a fallu les livrer ces 112 milliards, en petits colis dans des gros camions, pour un mini-salaire… et parfois un maxi exil fiscal…

Noyés dans le flot des actualités anxiogènes, de plus en plus de gens décident de couper le robinet à infos… Dès lors, comment font-ils pour se tenir au courant et continuer à s’alimenter avec les infos essentielles ?

Si vous vous êtes coupé des infos dès les années 90, celle qui va suivre va nettement moins vous surprendre… la cassette audio revient en force… Lana del Rey et Dua Lipa ont sorti leur dernier titre en cassette…

Retrouvez l'équipe de Par Jupiter !

La chronique de Mélanie Bauer : Born Bad Records

: Born Bad Records La chronique de Constance : La main-main verte

: La main-main verte Le moment Meurice : En route pour l'union de la gauche !

La programmation musicale