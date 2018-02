Charline et Alex reçoivent Alister, rédacteur en chef de la revue Schnock, pour la publication de son livre "La femme est une dandy comme les autres" (Pauvert)

Alister suit des études d'histoire dans le but de devenir enseignant.

Il devient scénariste pour la télévision sur Canal+ dans le "Vrai Journal", "La Minute Blonde", "L'hypershow", et sur France 2 dans "Un gars, une fille".

Il écrit son premier livre, "Playlist" en 2005, sort son première album en 2008 avec le tube "Qu'est-ce qu'on va faire de toi"

Véritable touche-à-tout, il fonde la revue Schnock, "La revue des vieux de 27 à 87 ans" la même année.

Entre 2014 et 2015, il écrit deux livres : "Anthologie des bourdes et autres curiosités de la chanson française" et "Anthologie des méchants et autres salauds du cinéma français".

En 2016, il revient à la chanson avec son troisième album, "Mouvement perpétuel".

Le 24 janvier 2018 son quatrième livre "La Femme est une Dandy comme les Autres" est publié aux éditions Pauvert.

Au sommaire de cette émission :

Emmanuel Macron en visite en Corse

Célio et la suspicion de d'opération anti SDF

Cloclo déboulonné

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique de Mélanie Bauer : le musicien Alister

La chronique littéraire de Juliette Arnaud : La Femme est une Dandy comme les Autres d'Alister.

Le reportage de Guillaume Meurice : La Corse et Paris

Programmation musicale :

Melissa Laveaux "Nan fond bois"

Them "Baby please don't go"

Regardez les nouvelles vidéos sur la page Facebook de l'émission