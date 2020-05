"Par Jupidémie !", c'est l’émission qui dépigmente la barbe de l’actualité... Un 36ème numéro ce mercredi placé sous la devise : "Belle-Ile en mer, Marie-Galante, c’est l’attestation de circulation qui vous sépare et vous laisse à part…".

Alex, Charline, juliette, Thomas, Guillaume et Thomas... Par Jupidémie © Radio France / Thomas Croisière

Au sommaire de ce mercredi 36ème numéro de "Par Jupidémie !" :

La chronique de Constance : Journée mondiale sans régime

La chronique de Juliette Arnaud : Les Fleurs du mal, Charles Beaudelaire (3/4)

La chronique de Djubaka : Hanni El Khatib

Le Moment Meurice : les confinés du jour. Aujourd'hui la question de Guillaume Meurice est : Quelle est la première chose que vous allez faire une fois déconfinés ?

La chronique de Thomais Bidegain : Le grand rien

La chronique de Thomas Croisière : Dumb & Dumber, des frères Farrelly

La programmation musicale

Everybody's gonna be happy, The Kinks

La marelle, Birds on a wire, Rosemary Standley, Dom La Nena

Sunny afternoon, Benny Sings

Les exercices de "Parjupiclasse !"

Education civique avec Alex Vizorek

Lyon, Paris et Marseille sont en train d’aménager leurs stations de métro pour permettre aux usagers de bien appliquer les gestes barrières. Mais que trouvera-t-on désormais dans les stations de métro ?

A. Jacques Chirac en train de sauter par-dessus le tourniquet pour ne pas le toucher

B. Des masques dans les distributeurs de snack, bien cachés entre le cholestérol et le diabète

C. Des autocollants qui rappellent les gestes barrières

D. Des stripteaseuses sur les barres du métro qui font de la pole dance comme des ch…

Mathématiques avec Charline Vanhoenacker

Apprends les proportions et les pourcentages grâce à la carte de France de la situation sanitaire. Sachant qu’un département est vert quand la part des patients pensant être infectés est inférieure à 6%. Qu’il est orange entre 6 et 10% et qu’il est rouge au-delà de 10%, classe ces objets en vert, orange et rouge…

A. Le score de Benoît Hamon aux dernières présidentielles

B. Le taux d’alcool dans la 8.6

C. Les audiences de Canal

D. Le score de Vladimir Poutine aux dernières élections

Histoire avec Guillaume Meurice

Aux Etats-Unis, les centres anti-poison ont enregistré une hausse des intoxications, à cause des conseils de Donlad Trump : se faire injecter du détergent. Parmi la liste des présidents américains que je te propose, lequel est un homonyme d’un fabricant de détergents ?

A. Herbert Hoover

B. Ronald Mc Donald

C. Lyndon Johnson

D. L’empereur Sol Carlus

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours de la semaine, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : Lundi, les écoles vont rouvrir après 2 mois de fermeture. On te propose de prendre un peu d’avance sur un exercice que ta maîtresse ou ton maître va certainement te demander la semaine prochaine… "Dessine tout ce que tu as fait pendant ces 2 mois de confinement"... Attention ! J’ajoute une contrainte, le matériel… Utilise un post-it ! Voilààààà…

A vos crayons !

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie !