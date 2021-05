Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le start-upper expert en open data et créateur de "CovidTracker" et "ViteMaDose", des outils devenus essentiels depuis le début de la pandémie.

Guillaume Rozier © Getty / Joël Saget

Biographie

Guillaume Rozier, né en 1996, est ingénieur en informatique. Spécialiste en science des données, il s'est fait connaître lors du premier confinement : il poste sur Twitter un simple graphique comparant la situation sanitaire en Italie avec celle de la France. Il atteint en quelques jours plusieurs milliers de vues, et décide donc de lancer un site web, qui deviendra Covid Tracker.

Le 1er avril dernier, Guillaume Rozier donnait naissance à un nouvel outil : ViteMaDose. Une plateforme simple permettant de trouver un créneau de vaccination près de chez soi.

Au sommaire de cette émission

Le télétravail rend-il libre ? Ou rend-il fou ? Ou rend-il… rentable ? Une étude de Capgemini montre que 63% des entreprises sont plus productives avec des salariés en télétravail. Qui pourrait devenir pérenne. Alors, heureux de travailler à la maison ?

Le Larousse tout frais vient d’arriver, et c’est comme le magazine Vogue puisqu’il contient toutes les nouvelles tendances mais au niveau des mots. Bon, comme cette année, il y a eu une épidémie un petit peu envahissante, les petits nouveaux sont assez tournés vers le médical.

L’Angleterre a rouvert ses pubs depuis trois semaines … et c’est déjà le drame : une pénurie de bière se profile… Les estaminets sont rationnés… Etait-ce à prévoir ?

Retrouvez également toute l'équipe de Par Jupiter !

La chronique d'André Manoukian : Les bretelles du monde

: Les bretelles du monde La chronique de Constance : La journée mondiale de l'hygiène des nains

: La journée mondiale de l'hygiène des nains Le moment Meurice : #JeSuisLesRépublicains

La programmation musicale