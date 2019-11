Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent Cécile Rebboah, habituée aux seconds rôles mais omniprésente sur les grands et petits écrans. Elle déploie une palette de jeu qui s'étend du comique au drame. Le lundi 11 novembre, elle campera une maman braqueuse dans le téléfilm de TF1 sur le surendettement, à 21h05.

On la connaît pour ses rôles "grand public" dans les séries Avocats et Associés, Fais pas ci fais pas ça (dans lesquelles elle a joué pendant une dizaine d'années) et plus récemment dans Les Bracelets rouges, Cécile Rebboah fait partie de ces seconds rôles qui nous marquent et qui enrichissent la télévision française.

Dans le téléfilm Itinéraire d'une maman braqueuse diffusé à 21h05 sur TF1 le lundi 11 novembre lors d'une soirée événement présentée par Harry Roselmack, elle interprète une mère de deux enfants en proie à l'endettement et à la vie à crédit pour subvenir aux besoins de son modeste foyer. Elle ne voit plus qu'un seul moyen pour faire face à la situation : se transformer en braqueuse !

Sa prestation a par ailleurs été récompensée du Prix d'interprétation féminine au dernier Festival de la Fiction La Rochelle.

Aux côtés de Claire Nadeau, Medi Sadoun, Catherine Allégret, Pascal Demolon, Jules Houplain ou encore Simon Aouizerate, cette fille d'avocat qui a débuté la comédie à l'âge de 10 ans au Cours Simon avant de prolonger sa formation théâtrale au Cours Florent, montre sa volonté d'être proche des préoccupations de la société et de son public.

