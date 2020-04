"Par Jupidémie !", c'est l'émission qui coud ses blagues en tissu à défaut de pouvoir acheter des blagues à la Chine. “Confine-toi toi-même !” (comme dirait Socrate...), c'est la devise du 15ème épisode de cette émission futile à la nation !

Charline, Juliette, Alex, Clara, Guillaume, Constance et Mélanie © Radio France / Thomas Coisière

Au sommaire de ce mardi 15ème numéro de "Par Jupidémie !" :

La chronique de Constance : Journée mondiale de réflexion sur le génocide au Rwanda

Le leçon de Juliette Arnaud : La princesse de Clèves, Madame de La Fayette, Tome 1

La chronique de Mélanie Bauer : Don Bryant

Le Moment Meurice : les confinés du jour. Aujourd'hui la question de Guillaume Meurice est : En quel animal souhaitez-vous vous transformer afin d’échapper au confinement ?

La chronique de Clara Dupont-Monod : Martin Eden, Jack London

La chronique de Thomas Croisière : Dark Crystal de Jim Henson et Frank Oz

La programmation musicale

La vérité nue, Juniore

Should I stay or should I go, The Clash

Carla's got a boyfriend, Baxter Dury

Les exercices de "Parjupiclasse !"

Anglais avec Alex Vizorek

Quelle chanson peut permettre de vous évader ? Wich song make it possible to escape ?

A. I want to break free, Queen

B. Folsom Prison, Johnny Cash (je donne un indice le mot “prison” est très proche de sa traduction française)

C. Isolation, Joy Division

D. “The sardines”, Patrick Sébastien (you have to know that the sardines are very stucked au fond de cette boite)

Culture avec Charline Vanhoenacker

Après les attentats de janvier 2015, Renaud chantait “ J’ai embrassé un flic ” car la population applaudissait les flics. Aujourd’hui, devine quel sera le prochain titre de Renaud…

A. J’ai embrassé le Préfet de police Didier Lallement

B. J’ai embrassé un infirmier

C. J’ai embrassé mon caviste

D. J’ai embrassé l’aube d’été

Développement durable avec Guillaume Meurice

Face à la crise et au manque de moyens accordés aux soignants, quelle astuce recyclage n’a pas encore été testée ?

A. Des sacs-poubelle à la place des blouses

B. Des slips à la place des masques (vous pouvez appeler Patrick Bruel pour avoir un indice)

C. Des vétérinaires qui aident au dépistage

D. Du Jet 27 au lieu du gel hydroalcoolique (vous pouvez appeler Juliette pour avoir un indice)

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : Florent Pagny chante au profit des hôpitaux avec Marc Lavoine et Pascal Obispo. Mais si Florent payait régulièrement ses impôts depuis 20 ans et qu'il n'était pas exilé fiscal au Portugal, les hôpitaux auraient peut-être un petit peu plus de sous aujourd’hui… et il ne serait pas obligé de nous casser les oreilles. En plus, pour aller à la télé, il s'habille tout le temps en peaux d'animaux. Alors voici le thème du jour... “Dessine Florent Pagny dans une rue de Lisbonne avec des boots en Pangolin.”

A vos crayons !

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie