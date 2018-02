Charline & Alex reçoivent l'actrice Emmanuelle Devos pour la pièce qu'elle joue actuellement au théâtre Edouard VII, à Paris, "Quelque part dans cette vie".

Emmanuelle Devos en décembre 2017 au Festival Lumière à Lyon © Getty / Sylvain Lefevre

Emmanuelle Devos a passé son enfance dans les théâtres avec ses parents. Au cours Florent, son professeur est Francis Huster. Il lui offrira en 1986, son premier rôle au cinéma, dans On a volé Charlie Spencer. S'en suivra la rencontre avec Arnaud Desplechin, et Noémie Lvovsky. Elle l'a fait tourner dans deux courts-métrages, Dis-moi oui, dis-moi non et Embrasse-moi en 1990. Desplechin l'a fait tourner dans La Vie des morts en 1991, La Sentinelle en 1992, et surtout Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle) en 1996.

En 2002, elle décroche le César de la meilleure actrice pour Sur mes lèvres de Jacques Audiard. En 2004, elle retrouve Arnaud Desplechin pour Rois et Reines. En 2010, elle remporte cette fois le César du meilleur second rôle pour A l'origine de Xavier Giannoli. En 2015, elle obtient le Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public pour son interprétation dans Platonov de Tchékhov, pièce à l'origine de son amour pour le théâtre.

Au sommaire de cette émission :

La fusée d'Elon Musk

Qu'est-ce que l'éducation bienveillante ?

Aller à la piscine pour regarder un film !

Retrouvez l'équipe de "Par Jupiter" avec :

La chronique de Pablo Mira

La chronique d'Hippolyte Girardot

Le reportage de Guillaume Meurice : Guillaume nous fait découvrir un jeu de société à destination des entrepreneurs, et édité par la Banque de France !

Programmation musicale :

Billy Ze Kick "Mangez moi ! Mangez moi !"

Arat Kilo/Mamani Keita/Mike Ladd "Chaos embedded"

Regardez les nouvelles vidéos sur la page Facebook de l'émission