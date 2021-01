Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le dessinateur d'humour Voutch pour parler du nouvel album "De surprise en surprise", paru aux éditions du Cherche Midi en novembre dernier.

Le dessinateur Voutch en juin 2019 © Maxppp / Vincent Isore

Biographie

Né le 12 février 1958 à Courbevoie, Voutch, de son vrai nom Olivier Vouktchevitch, passe son enfance dans l'Est de la France jusqu'à sa majorité. En 1976, le baccalauréat en poche, il quitte ses hauteurs natales pour la capitale. Il s'inscrit au concours des Beaux-Arts de Metz, mais se trompe d'une semaine dans les dates d'examen... La même année, il manque le concours des Art Décoratifs de Paris, pour avoir prêté son réveil à un voisin la veille. Son père l'inscrit alors dans une école de dessin publicitaire, nommée "l'Initiative"dans le 19ème à Paris. Il y a apprend le métier de maquettiste publicitaire. Il commence dans un petit studio de publicité et se retrouve très vite directeur artistique dans une grande agence de publicité.

Après de nombreuses années dans des agences de publicité, il se fait licencié. Il décide donc de commercialiser des boomerangs en plastique moulé, sans grand succès...

Il se lance dans le dessin humoristique en 1995, alors même que ses amis lui disent qu'il n'a aucune chance, et publie ses premiers dessins dans les magazines Lui, Télérama, Lire, Le Point, Playboy, Psychologies et Madame Figaro. En 1997, il publie son premier recueil de dessins d'humour Tout s'arrange, même mal, et un album pour enfants Le roi de la grande savane (pour lequel il reçoit le Prix Chrétien de Troyes).

Dans un style très proche de celui de de Sempé, Voutch commence ses dessins par l'idée et trouve ensuite l'illustration à la gouache. On reconnaît sa pâte à travers ses personnages au nez épais et au corps en longueur, situés dans de grands décors dont ils ne sont pas nécessairement l'élément central. Il en découle une impression de vacuité et même d'écrasement qui n'est pas s'en faire écho aux sentiments de solitude ou de petitesse éprouvés par les personnages...

Je suis pas du tout intéressé par le stylisme. J'ai compris, mais surtout en regardant les dessins de Sempé, qu'on pouvait raconter un personnage par le décor beaucoup plus facilement que par son style et ses vêtements.

Voutch adore travailler les couleurs. Il les considèrent comme fonctionnelles :

La couleur, elle induit quelque chose. Elle parle. (...) Je cherche toujours une couleur qui raconte un peu déjà ce que je vais dire. La couleur fait gagner du temps car elle permet de comprendre où l'on est.

En 2019, Voutch a participé à l’opération “Un livre pour les vacances” organisé pour la troisième année consécutive par le gouvernement. Les écoliers de CM2 ont reçu un recueil des Fables de La Fontaine afin de les accompagner durant leurs vacances d’été. C’est le dessinateur Voutch qui a illustré vingt-six fables du livre.

De surprise en surprise

De surprise en surprise est son 9ème album de dessins d’humour publié au Cherche Midi éditeur. Voutch y épingle avec humour tous les tics et les tocs de notre époque.

Retrouvez ses dessins sur sa page Facebook et sa boutique en ligne !

Au sommaire de cette émission

Des partisans de Donald Trump ont décidé de faire une petite visite du Capitole hier... Un symbole de la démocratie américaine a ainsi été pris d'assaut devant les yeux du monde entier...

2020 a fragilisé notre santé, notre moral, notre vie sociale et professionnelle, mais aussi notre vie sexuelle... Le bilan érotique de 2020 n'est pas très positif, surtout pour les femmes, qui auraient connu moins d'orgasmes que d'ordinaire.

Depuis le 1er janvier, les appels vers les services publics ne peuvent plus être surtaxés. Enfin une bonne nouvelle !

Retrouvez l'équipe de Par Jupiter ! avec

La chronique d'Aymeric Lompret : Allez vous faire vacciner les vieux !

Allez vous faire vacciner les vieux ! Le moment Meurice : Rave party chez les néonazis

Rave party chez les néonazis La chronique de Clara Dupont-Monod : "De surprise en surprise" de Voutch

La programmation musicale

TSHEGUE - Survivor

Juliette GRECO - Strip-tease

N'hésitez pas à liker la page Facebook de l'émission !