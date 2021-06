Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'humoriste Djamil Le Shlag pour la reprise de son spectacle "1er Round" à l'Apollo Comedy à Paris à partir du 7 septembre prochain.

Djamil Le Shlag

De son vrai nom Djamil Bouanani est un humoriste français connu pour sa chronique hebdomadaire dans l’émission “Les 30 Glorieuses” sur Nova et une apparition remarquée au Djamel Comedy Club diffusée sur Canal .

Djamil Le Shlag a grandi à Vichy dans une fratrie de six enfants, passionné par la pêche au gardon dans l'Allier et le basket. La route sera longue avant qu'il conscientise son envie de faire de la scène. Il faudra attendre des années de petites boulots de commercial à vendre des fauteuils de massage, pour qu'à 34 ans il se décide à monter enfin sur les planches du Café de Paris à Ménilmontant.

Et puis, il fait les bonnes rencontres au bon moment : Gérard Bénard, le propriétaire du théâtre Ze Artist’s lui ouvre les portes de son théâtre en septembre 2014. Puis Yassine Belattar l’accueille au Théâtre de Dix Heures et dans le studio de Radio Nova. C'est ainsi, qu'il se retrouve tous les mardis pendant 3 saisons dans l'émission "Les 30 Glorieuses" pour une “Chronique incroyable”.

Djamil Le Shlag reprend son son spectacle 1er Round à l'Apollo Comedy à Paris à partir du 7 septembre prochain. Pour réserver votre place c'est par ici !

Au sommaire de cette émission

Après une année en demi-jauge, le bac 2021 sera en demi-teinte… Bonne chance pour trouver une excuse à ceux qui vont le rater… Cette année ça va être plus dur de rater le bac que de le réussir...

Foin des applications de rencontres généralistes, en avant ceux plus ciblés. Il y avait déjà sur internet du dating pour les gens de la même religion, maintenant pour ceux qui ne mange que bio et pour ceux qui vénèrent Games Of Thrones. Peut-être un jour, le site mixera les écolo fan de dragons...

Une toile de Monet vendue un million d’euros n’a pas trouvé preneur… Mais une sculpture invisible oui, l’oeuvre invisible, que seul l’artiste peut voir, a été vendue 15.000 euros...

Retrouvez également toute l'équipe de Par Jupiter !

La chronique de Mélanie Bauer : Memories From Saint-Forget de Peter von Poehl

: Memories From Saint-Forget de Peter von Poehl La chronique de Thomas Croisière : I’m thru with love

: I’m thru with love La chronique de Guillaume Meurice : La PMA pour presque toutes

La programmation musicale