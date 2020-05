"Par Jupidémie !", c'est l’émission qui avec le jambon de la blague et le fromage de l’actualité fait un sandwich pour les Robinson Crusoé de la culture… Et voici la citation du jour : “Séparé petit enfant, tout comme vous, par la distanciation sociale, je connais ce sentiment de solitude et d’isolement”

Alex, Guillaume, Charline, Aymeric, Juliette et Thomas... Par Jupidémie © Radio France / Thomas Croisière

Au sommaire de ce 37ème numéro de "Par Jupidémie !"

La chronique d'Aymeric Lompret : J'ai menti

La chronique de Juliette Arnaud : "Les Fleurs du mal" de Charles Beaudelaire (4/4)

Le choix musicale de Mélanie Bauer : les Victoires du Jazz

Le Moment Meurice : les confinés du jour. Aujourd'hui Guillaume Meurice répond aux questions des auditeurs

Le cinéma de Thomas Croisière : le film "Space Jam" de Joe Pytka avec Bugs Bunny et Michael Jordan

La chanson de Frédéric Fromet : Le saule pleureur

La programmation musicale

Bill Withers "Lovely day"

Angèle "La thune"

J.E. Sunde "Sunset strip"

Les exercices de "Parjupiclasse !"

Mathématiques avec Alex Vizorek

A cause du confinement 10 millions de litres de bières ont été détruits. Sachant que lors d’un déjeuner de l’équipe de Par Jupiter, Guillaume boit 2 pintes, moi 3 pintes, Charline 3 pintes, Juliette deux bouteilles de Chardonnay et Thomas Croisière descend deux tonneaux de 50 litres de Leffe brune, avant d’uriner dessus. Combien de déjeuners aurions-nous pu faire avec ces 10 millions de litres de bières ?

Actualité avec Charline Vanhoenacker

La justice française maintient la fermeture des entrepôts d’Amazon jusqu’à demain car l’entreprise n’a pas donné assez de garanties pour protéger ses ouvriers. Cependant, avec quoi l’ouvrier de chez Amazon arrive-t-il à respecter la distanciation ?

A/ avec Le code du travail

B/ avec L’autocuiseur Moulinex Expert chrome à 1.200 euros

C/ avec Le siège social de l’entreprise

D/ avec les nouilles qu’il mange tous les soirs

Culture générale avec Guillaume Meurice

Parmi cette liste de personnes, lesquelles sont habituées à être confinées?

Julian Assange

Un sous-marinier

Le militant RN qui scande “On est chez nous”

Charline Vanhoenacker à la Maison de la Radio

Le concours de dessin #ParJupidémie !

Tous les jours de la semaine, l'équipe propose aux âmes d'enfant de dessiner sur un thème donné !

Thème du jour : Exercice d’art plastique et de photographie. Le confinement s’achève dans à peine plus de trois jours, et chez toi il reste douze paquets de 20 rouleaux de PQ. Comme quoi tes parents, eux, savent ce que c’est que de prévoir des stocks… Alors avec tous ces rouleaux de PQ, construis un igloo au milieu du salon et prends une photo ! Si ça fait des histoires avec tes parents… dessine à quoi pourrait ressembler un igloo en rouleaux de PQ… Attention, pas de gaspillage ! On entre dans le monde d’après !

A vos crayons !

Envoie ton dessin avant 14h30 signé de ton nom et de ton âge sur Twitter avec le #ParJupidémie