Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Philippe Katerine pour la sortie de son 10e album "Confessions" le 8 novembre. L'acteur et chanteur est en direct de Poitiers pour présenter ses nouvelles créations sonores empruntes de liberté textuelle et musicale, traversées par de nombreuses voix (Angèle, Lomepal,...)

Philippe Katerine © AFP / Alain Jocard

EN DIRECT DE POITIERS, l'équipe accueille le chanteur Philippe Katerine (et acteur aussi récompensé pour sa prestation dans Le Grand bain de Gilles Lellouch par le César du meilleur acteur dans un second rôle en 2019). Il est vrai d'ailleurs que celui-ci entretient des liens étroits avec le cinéma : son précédent album s'intitulait "Film" (2016), il a réalisé le long-métrage Peau de cochon, et son nom de scène fait référence à Catherine Deneuve, actrice qu'il admire.

L'artiste a grandi dans un milieu catholique de droite, ce qui entraînera une de ses premières vocations : devenir prêtre entre l'âge de 8 et 13 ans. Il confie en outre conserver cette vocation, bousculée par ses rapports à la musique.

Si vous faites du yoga ou du chant, il faut ouvrir votre colonne d’air, de votre bouche à l’anus en passant par le périnée.

A 8 ans, également, il est opéré d'une malformation cardiaque : il serait donc né deux fois et son cœur s'étant arrêté de battre pendant une dizaine de minutes, celles-ci expliquent son habituel retard. De là, enfin, il tire l'impression d'être immortel.

A l'adolescence, il achète un magnétophone quatre pistes : c'est le déclic. Il aura la musique chevillée au corps !

Je ne veux pas rester seul quand j’écris une chanson.

Alternativement projectionniste de cinéma rural itinérant, présentateur de journal à la radio, employé dans un abattoir, professeur de sport dans des établissements privés (c'est un passionné de basket), il sort son premier album en 1991 : "Les mariages chinois".

Quelques années plus tard, il compose "Une histoire d'amour" pour Anna Karina, son actrice préférée, fruit de plusieurs rencontres et d'expériences musicales.

Les années 2000 marquent sa consécration avec son 7e album "Robots après tout" salué par la critique, suivi de "Philippe Katerine".

Celui qui écrit des textes fantaisistes dans la fulgurance et sans préméditation cite Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars ou encore Henri Michaux comme poètes préférés.

Il est même apprécié outre-Atlantique : en novembre 2017, il a interprété son titre "Moustache" sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon, acclamé par le public.

Sommaire

Libérez Patrick Balkany, hasthtag FREE PATOCHE ! Sachez qu’une cagnotte est ouverte pour payer sa caution de 500.000 euros, car les Balkany sont sur la paille… Qui sont ceux qui l’alimentent en criant BRING BACK OUR PATRICK ?

Pour soulager le stress de leurs salariés, des entreprises installent un potager. En sortant de réunion, récolter quelques tomates vous permet de retourner ensuite tout le reste de la journée devant votre écran. Un salarié détendu est un salarié qui jardine…

La ville de Poitiers organise pendant trois mois un événement d’art contemporain où les œuvres sont enchâssées dans les monuments et les recoins de la ville… L’idée est de redécouvrir le patrimoine… Même l’épouse du maire de Poitiers redécouvre sa ville…

Retrouvez toute l'équipe de "Par Jupiter !" avec :

La chronique d'Hippolyte : A vue de sexe

Le moment Meurice : La traversée de Poitiers

La chronique littéraire de Clara : Patrick Modiano, Encre sympathique, éditions Gallimard